بیعت انجمن علمی آموزش علوم پزشکی با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای با رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.
در بیانبه این انجمن آمده است:
یأَایها الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْاللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلی الْأَمْرِ مِنکمُ
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند
در هنگامهای که غبار فتنه و هیاهوی دشمنان اسلام ، افقها را نشانه گرفته است، ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر شهیدمان ، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (ره) ، با تکیه بر الطاف خفیه الهی ، عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و شاخصه های روشن و دقیق ، برگرفته از اندیشه امامین انقلاب اسلامی؛ ضمن تشکر از مجلس خبرگان رهبری که با انجام وظیفه خطیر الهی و ملی خویش و با اتکا به معیارهای فقاهت و صلابت، در این مقطع حساس تاریخی، امام امت را برگزیدند، بیعت خویش را با حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) به عنوان سومین مقام رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده و بیان می نماییم؛ با توکل به ذات اقدس الهی ، جامعه پزشکی همچون گذشته پرافتخار خویش در صحنه های هشت سال دفاع مقدس، بحران کرونا و جنگ دوازده روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور اسلامی عزیزمان با هدایت حکیمانهی معظم له، راه روشن عزت، استقلال و پیشرفت راتا پای جان ادامه داده و تا آخرین نفس، مدافع انقلاب، پشتیبان ولایت، و خدمتگزار ایران اسلامی خواهیم بود؛ چرا که بر این باوریم در این دوران پرآشوب و در برابر تهدیدهای فزاینده دشمنان و بدخواهان استقلال کشور و تجاوز ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی ، انسجام ملی، یک ضرورت حیاتی و راهبردی است
و اطاعت آگاهانه از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، سدّی پولادین در برابر توطئههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بیگانگان خواهد بود و پیروزی، از آنِ ملتی است که ایمان را با عمل و بصیرت را با شجاعت درهم میآمیزد.
در پایان از درگاه خداوند متعال، برای حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) در سنگر عظیم رهبری امت، طلب نصرت، دوام توفیقات و طول عمر باعزت داریم و امیدواریم در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و به پشتوانه ملت گرانقدر، ایران اسلامی عزیز به قلههای رفیع پیشرفت و عدالت دست یابد.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
