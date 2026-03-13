  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۴۱

هشدار دبیرکل حزب‌الله به اشغالگران:

برای نبرد فرسایشی و غافلگیری‌های میدانی آماده‌ایم

برای نبرد فرسایشی و غافلگیری‌های میدانی آماده‌ایم

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی قدس با تأکید بر شکست‌ناپذیری اراده مقاومت، از آمادگی کامل رزمندگان برای رویارویی طولانی‌مدت با رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس، این مناسبت را میراث ماندگار امام خمینی (ره) و نماد همبستگی جهانی مستضعفان در برابر قدرت‌های استکباری توصیف کرد. وی با بیان اینکه روز قدس فراتر از یک محدوده جغرافیایی، فراخوانی برای استقلال‌طلبی و رفع ستم از تمامی ملت‌های تحت سلطه است، ریشه بحران‌های هفت دهه اخیر منطقه را در اشغالگری رژیم صهیونیستی و حمایت‌های بی‌دریغ ایالات متحده و غرب از این رژیم از سال ۱۹۴۸ تاکنون دانست.

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به فجایع نوار غزه، نقش مستقیم واشنگتن در این جنایات را تبیین کرد و بر تداوم حمایت همه‌جانبه «مقاومت اسلامی» از آرمان فلسطین تا رهایی کامل آن تأکید ورزید.

وی همچنین با تمجید از ایثارگری‌های جمهوری اسلامی ایران، شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را والاترین و آخرین گواه فداکاری ایران در مسیر صیانت از قدس برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت جبهه لبنان پرداخت و اقدامات حزب‌الله را دفاعی مشروع در برابر ۱۵ ماه تجاوز مستمر و تخریب زیرساخت‌های ملی قلمداد کرد. شیخ نعیم قاسم فاش کرد که رهبری مقاومت پیش‌تر برای رعایت مصالح سیاسی و گشودن مسیرهای دیپلماتیک از پاسخ نظامی خودداری کرده بود، اما با تشدید تنش‌ها، عملیات «العصف المأکول» را برای دفاع از کرامت و سرزمین لبنان با الهام از آموزه‌های قرآنی آغاز کرد.

دبیرکل حزب‌الله ضمن انتقاد از ناکارآمدی دولت در حفظ حاکمیت کشور و ناتوانی در محافظت از شهروندان در برابر حملات به مناطق مسکونی و مراکز اجتماعی، تصریح کرد که از نگاه مقاومت، هیچ راهکاری جز ایستادگی مسلحانه برای دفع تهدیدات وجود ندارد.

در پایان، شیخ نعیم قاسم با اعلام اینکه مقاومت از تجربیات نبردهای اخیر برای سد کردن مسیر اهداف دشمن بهره جسته است، تأکید کرد: «نیروهای ما برای جنگی طولانی تجهیز شده‌اند و در میدان عمل، دشمن را با توانمندی‌های خود غافلگیر خواهند کرد.» وی همچنین از پایداری و صبر تحسین‌برانگیز آوارگان و ساکنان مناطق جنگ‌زده لبنان قدردانی کرد.

کد خبر 6774093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      زنده باد شیعیان تمام جهان زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران
    • سید ابراهیمی IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      در شرائطی که حزب الله شجاع جبهه شمال اسرائیل را گشوده است،بطور طبیعی صهیونیستها در حال ارسال نفرات به سمت شمال هستند..این فرصت خوبی است برای ایران که به کمک حزب الله بشتابد و با موشک باران دقیق و با موشک های نقطه زن نفرات اعزام شده ارتش اسرائیل را تار و مار کند..
    • سیروان IR ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      شیخ نعیم قاسم چه صورت نورانی و دوست داشتنی داره. قشنگ نور خدا رو منعکس میکنه. آدم با دیدن این آدم بزرگ و عالیقدر به آرامش روحی و معنوی میرسه. باوجود اینکه میدونه هر لحظه ممکنه شهید بشه اما جان در کف دست با تمام شرافت و ایمان فعالیت میکنه. چه آدم دلیر و شجاع و سلحشوری است شیخ نعیم قاسم نورانی. میهن پرست و مسلمان واقعی هستند. غربی های تروریست چه مردهای با عظمتی از فلسطین و لبنان و ایران گرفتند.
    • IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      0 1
      پاسخ
      جنگ فرسایشی یعنی چی؟؟؟؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها