به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس، این مناسبت را میراث ماندگار امام خمینی (ره) و نماد همبستگی جهانی مستضعفان در برابر قدرت‌های استکباری توصیف کرد. وی با بیان اینکه روز قدس فراتر از یک محدوده جغرافیایی، فراخوانی برای استقلال‌طلبی و رفع ستم از تمامی ملت‌های تحت سلطه است، ریشه بحران‌های هفت دهه اخیر منطقه را در اشغالگری رژیم صهیونیستی و حمایت‌های بی‌دریغ ایالات متحده و غرب از این رژیم از سال ۱۹۴۸ تاکنون دانست.

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به فجایع نوار غزه، نقش مستقیم واشنگتن در این جنایات را تبیین کرد و بر تداوم حمایت همه‌جانبه «مقاومت اسلامی» از آرمان فلسطین تا رهایی کامل آن تأکید ورزید.

وی همچنین با تمجید از ایثارگری‌های جمهوری اسلامی ایران، شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را والاترین و آخرین گواه فداکاری ایران در مسیر صیانت از قدس برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت جبهه لبنان پرداخت و اقدامات حزب‌الله را دفاعی مشروع در برابر ۱۵ ماه تجاوز مستمر و تخریب زیرساخت‌های ملی قلمداد کرد. شیخ نعیم قاسم فاش کرد که رهبری مقاومت پیش‌تر برای رعایت مصالح سیاسی و گشودن مسیرهای دیپلماتیک از پاسخ نظامی خودداری کرده بود، اما با تشدید تنش‌ها، عملیات «العصف المأکول» را برای دفاع از کرامت و سرزمین لبنان با الهام از آموزه‌های قرآنی آغاز کرد.

دبیرکل حزب‌الله ضمن انتقاد از ناکارآمدی دولت در حفظ حاکمیت کشور و ناتوانی در محافظت از شهروندان در برابر حملات به مناطق مسکونی و مراکز اجتماعی، تصریح کرد که از نگاه مقاومت، هیچ راهکاری جز ایستادگی مسلحانه برای دفع تهدیدات وجود ندارد.

در پایان، شیخ نعیم قاسم با اعلام اینکه مقاومت از تجربیات نبردهای اخیر برای سد کردن مسیر اهداف دشمن بهره جسته است، تأکید کرد: «نیروهای ما برای جنگی طولانی تجهیز شده‌اند و در میدان عمل، دشمن را با توانمندی‌های خود غافلگیر خواهند کرد.» وی همچنین از پایداری و صبر تحسین‌برانگیز آوارگان و ساکنان مناطق جنگ‌زده لبنان قدردانی کرد.