۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۰۳

شهادت ۳ فلسطینی در شرق غزه

سه فلسطینی از جمله دو نوجوان در بمباران شامگاه جمعه محله الشجاعیه در شرق شهر غزه توسط جنگنده های رژیم اسرائیل به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل تجمع غیرنظامیان در خیابان مشتهه در محله شجاعیه را هدف قرار دادند که به شهادت سه فلسطینی شامل یک جوان و دو نوجوان ۱۷ ساله منجر شد.

درهمین حال، توپخانه ارتش رژیم اسرائیل شامگاه جمعه مناطقی را در بخش شمالی بیت لاهیا، در شمال نوار غزه گلوله باران کرد.

ارتش رژیم اشغالگر قدس همچنان به حملات هوایی و توپخانه‌ای روزانه خود به نوار غزه ادامه می‌دهد و این نقض مداوم توافق آتش‌بس است که از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد.

طبق آمار روزانه منتشره از سوی وزارت بهداشت فلسطین درغزه که دیروز (پنجشنبه) منتشر شد، این نقض آتش‌بس توسط رژیم اسرائیل، بیش از ۶۵۱ شهید و ۱۷۴۱ زخمی برجای گذاشته است.

کد خبر 6774171

