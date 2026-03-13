به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید ذکریایی شامگاه جمعه در حاشیه مراسم پویش ملی «سرو ایران» و آیین افطاری با جنگل‌بانان در ساری اظهار کرد: حفاظت مؤثر از عرصه‌های منابع طبیعی نیازمند تقویت ساختارهای سازمانی و اقدامات پیشگیرانه است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری در مقابله با تخلفات حوزه منابع طبیعی افزود: تجربه نشان داده است که اقدامات پیشگیرانه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جرائم و تخلفات در عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی داشته باشد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت در سراسر کشور به صورت شبانه‌روزی در عرصه‌ها حضور دارند، ادامه داد: این نیروها در قالب گشت‌های حفاظتی و با همکاری مردم و نهادهای محلی برای صیانت از منابع طبیعی تلاش می‌کنند.

ذکریایی با اشاره به اقدامات انجام شده در مازندران گفت: در حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری اقدامات مناسبی در زمینه مقابله با قاچاق چوب، شناسایی و برخورد با باندهای سازمان‌یافته انجام شده که موجب کاهش چشمگیر این پدیده شده است.

وی همچنین از تلاش‌های جنگل‌بانان و نیروهای یگان حفاظت قدردانی کرد و افزود: این نیروها با وجود شرایط کاری سخت و امکانات محدود، با روحیه جهادی برای حفظ این سرمایه‌های طبیعی کشور تلاش می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به پیگیری مطالبات نیروهای این یگان تصریح کرد: تصویب چارت سازمانی یگان حفاظت و همچنین صدور کارت ضابط قضایی برای نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی از جمله موضوعاتی است که در سطح سازمان در حال پیگیری است.

ذکریایی تأکید کرد: تقویت جایگاه یگان حفاظت و حمایت از نیروهای این حوزه می‌تواند نقش مهمی در حفاظت بهتر از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های منابع طبیعی کشور ایفا کند.