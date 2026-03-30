وداع باشکوه مردم سیمرغ با پیکر شهید ذکریایی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع با پیکر پاک سرهنگ شهید مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شامگاه دوشنبه با حضور مردم شهیدپرور در شهرستان سیمرغ برگزار شد.
در این مراسم، اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان محلی با حضور پرشور خود، بار دیگر جلوهای از وفاداری به آرمانهای انقلاب و شهدا را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این آیین با سردادن شعارهای حماسی و قرائت نوحه، با پیکر این شهید والامقام وداع کرده و بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.
سرهنگ شهید ذکریایی که در راه صیانت از امنیت و ارزشهای کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد، از جمله فرماندهان متعهد و خوشسابقهای بود که نقش مؤثری در حوزه مأموریتهای یگان حفاظت ایفا کرد.
گفتنی است، مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گرانقدر روز سه شنبه برگزار میشود.
