بدرقه پیکر سرهنگ «مجید ذکریایی» در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم تشییع پیکر سرهنگ مجید ذکریایی، فرمانده شجاع یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، ظهر سه شنبه با حضور گسترده مردم در کیاکلا برگزار شد.

این فرمانده که عمر خود را وقف حفظ منابع طبیعی کشور کرده بود، در پی حمله هوایی روز شنبه ۸ فروردین به ستاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به شدت مجروح و پس از دو روز نبرد با جراحاتش، به شهادت رسید.

در این حمله وحشیانه که توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی انجام شد، تعدادی از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی نیز به شهادت رسیدند. این یگان در وضعیت آماده‌باش قرار داشت و بر اساس گزارش‌ها، بیشتر قربانیان این حادثه از اعضای همین یگان بودند.

پیکر شهید ذکریایی پس از مراسم تشییع که پیش از ظهر سه‌شنبه ۱۱ فروردین از مسجد جامع کیاکلا آغاز شد، به سمت میدان صمصام انتقال یافت. پیکر مطهر این فرمانده شهید در آرامگاه سید شمس‌الدین در روستای آهنگرکلا به خاک سپرده شد.