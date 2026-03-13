حضور مردم خوزستان لرزه بر اندام استکبار انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام مشترک سید عبدالنبی موسویفرد، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اهواز و سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان آمده است: بار دیگر مردم شریف، غیور و حماسهساز خوزستان با گامهای استوار و فریادهای حقطلبانه خود در روز جهانی قدس، لرزه بر اندام استکبار جهانی و ایادی منطقهای آن انداختند.
در این پیام تصریح شده است: حضور پرشور و وحدتآفرین مردم خوزستان در راهپیمایی روز جهانی قدس، آن هم در میانه جنگ ترکیبی دشمنان و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، برگ زرینی در تاریخ پرافتخار دیار سرداران بیسر و مردم ولایتمدار این خطه ثبت کرد.
در بخش دیگری از پیام آمده است: مردم بصیر خوزستان با مشتهای گرهکرده و فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بار دیگر نشان دادند که آرمان آزادی قدس شریف و حمایت از مظلومان جهان، اصلی خدشهناپذیر و محور وحدت امت اسلامی است.
در این پیام عنوان شده است: این حضور حماسی، لبیکی روشن به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) و پاسخی قاطع به یاوهگوییهای دشمنان بود که روح امید را در جبهه مقاومت و مستضعفان جهان زنده کرد.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار خوزستان در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره)، قائد شهید امت آیتالله العظمی امام خامنهای(ره) و شهدای والامقام، از حضور بصیر و شعورمند مردم قدردانی کرده و تأکید کردهاند: بیتردید این وحدت کلمه و انسجام ملی، محکمترین سد در برابر توطئههای دشمنان و نویدبخش پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل است.
در پایان این پیام، برای ملت بزرگ ایران، بهویژه مردم غیور و ولایتمدار خوزستان، عزت، سرافرازی و توفیق روزافزون مسئلت شده است.
