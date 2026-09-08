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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

روبات‌ها در لهستان راهپیمایی کردند

روبات‌ها در لهستان راهپیمایی کردند

۳۰ روبات با تکان دادن پرچم و سردادن شعار جلوی وزارت امور دیجیتال لهستان در ورشو تجمع کردند تا خواستار قانونمندسازی هوش مصنوعی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، «دموکراتیسم» این اعتراض را برنامه ریزی کرده که براساس اطلاعات وب سایت این طرح، هدفش ایجاد بحث و گفتگو درباره چگونگی تاثیرگذاری هوش مصنوعی و روباتیزه کردن امور بر بازار کار است.

یکی از روبات های انسان نمای معترض به نام Agibot A۳ در این باره به خبرنگاران گفت: حضور روبات ها در اینجا برای آن است که نشان داده شود این فناوری هم اکنون به یک واقعیت تبدیل شده است.

شعارهای «دفاع از محل کار»، «زمان قانونگذاری فرارسیده»، «منتظر نمانید قانون وضع کنید» از بلندگوهای روبات ها پخش می شد و این ماشین ها از روبات های انسان نمای دوپا گرفته تا سگ های چهارپا نیز در محل حضور داشتند.

«گرژگوش کولیس» برگزار کننده این اعتراض می گوید: ما به طور خاص خواستار پرداختن به موضوع جایگزینی احتمالی افراد با روبات های انسان نما و هوش مصنوعی در فعالیت های شناختی هستیم. اگر اکنون واکنش نشان ندهیم، احتمالا به زودی با مشکل روبرو می شویم.

وی در ادامه به نیاز به وضع قانون و مقرراتی که به عنوان یک سپر محافظتی برای کارگران عمل می کند، اشاره کرد.

به گفته کولیس دلیل استفاده از این روبات ها علاوه بر جلب توجه عابران برای نمایش قابلیت های فعلی این ابزارها و اضطراری بودن وضعیت بوده است. راهپیمایی روبات ها با دیدار وزیر امور دیجیتال لهستان و کولیس در محل مصادف شد. وزیر امور دیجیتال لهستان در این باره گفت: مدل های هوش مصنوعی کنترل نشده که در روبات های انسان نما به کار رفتند، به تکامل روباتیزه کردن منجر می شوند که یک چالش مهم است.

کارول ناوروکی رئیس جمهور محافظه کار لهستان در جولای امسال لایحه ارائه شده توسط این وزارتخانه را امضا و به قانون تبدیل کرد که هدف آن اجرایی کردن قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا بود.

کد مطلب 6940843
شیوا سعیدی

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