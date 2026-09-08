به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر، صبح سه‌شنبه، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار کرد: از نخستین روز مسئولیتم قول داده بودم امنیت و آرامش را با رعایت حقوق شهروندی و جلب رضایت خداوند برای مردم فراهم کنم.

وی افزود: همکارانم شبانه‌روز در کنار مردم بودند و من نیز خود را خدمتگزار آنان می‌دانم. دستاوردهای این دوره حاصل تلاش همکاران، حمایت مردم و وحدت و همدلی دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و انتظامی بوده است.

فرمانده پیشین انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: حمایت همه‌جانبه استاندار، ائمه جمعه، فرمانداران، رؤسای دادگستری‌ها و مسئولان سپاه و همچنین همراهی شورای تأمین استان، اصحاب رسانه، ریش‌سفیدان و معتمدان محلی در برقراری نظم و آرامش پایدار نقش اساسی داشت.

القاصی‌مهر با اشاره به پایان مسئولیت خود گفت: مردم را قاضی نهایی عملکرد خود می‌دانم و گزارش عملکرد و داوری درباره دستاوردهای امنیتی این دوره را به مردم واگذار می‌کنم.

مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شرق استان تهران صبح سه‌شنبه با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان و فرمانداران شهرستان‌های شرق استان تهران در سالن اجتماعات فرماندهی انتظامی شرق استان تهران برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های سردار دلاور القاصی‌مهر تقدیر و سردار شهرام امیریان به عنوان فرمانده جدید انتظامی شرق استان تهران معرفی شد.