سقوط هواپیمای آمریکایی در عراق؛ فاجعه نقص فنی و تکذیب ادعای سنتکام

به گزارش خبرگزاری مهر، سقوط یک فروند هواپیمای سوخترسان آمریکایی از نوع KC-۱۳۵ در غرب عراق، علاوه بر تلفات جانی شش خدمه، ابعاد جدیدی از ضعفهای فنی و اطلاعاتی ارتش ایالات متحده را آشکار کرده است. این حادثه که روز پنجشنبه رخ داد، در حالی با واکنشهای ضد و نقیض فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مواجه شده که گروههای مقاومت اسلامی در عراق، مسئولیت سرنگونی این هواپیما را رسماً بر عهده گرفتهاند.
یک مقام آگاه در نیروی هوایی آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، در گفتوگو با شبکه خبری سیانان، جزئیات تکاندهندهای را در خصوص نقص فنی فاجعهبار این هواپیما افشا کرد.
وی تأیید کرد که هواپیمای KC-۱۳۵، که شباهت زیادی به هواپیماهای ترابری دارد، فاقد هرگونه تجهیزات خروج اضطراری از جمله صندلیهای پرتاب شونده یا چتر نجات بوده است. این مقام نظامی دلیل این نقص را رویکرد عملیاتی ارتش آمریکا در منطقه عنوان کرد که معمولاً این نوع هواپیماها را دور از مناطق پرتنش عملیاتی نگاه میدارد و لذا نیازی به تعبیه سیستمهای نجات برای سرنشینان در آنها احساس نشده اس.
وی با تأکید بر اینکه هیچ امکانی برای اجکشن یا خروج از هواپیما در آسمان وجود ندارد، خاطرنشان کرد که در چنین شرایط اضطراری، تنها گزینه خدمه، تمرکز بر حفظ کنترل هواپیما و تلاش برای فرود ایمن بوده است.
این در حالی است که سنتکام روز جمعه با صدور بیانیهای، ضمن تأیید خبر کشته شدن تمامی شش سرنشین این هواپیما، ادعا کرد که علت حادثه «نه آتش دشمن و نه آتش خودی» بوده است. این ادعا در حالی مطرح میشود که شواهد و گزارشهای متعدد حاکی از آن است که آمریکا در تلاش است با پنهان کردن تلفات و خسارات واقعی خود در منطقه، بر شدت درگیریها با ایران سرپوش بگذارد.
گروههای مقاومت اسلامی عراق، پیشتر مسئولیت ساقط کردن این هواپیما را به عهده گرفته و اعلام کردهاند که این اقدام در پاسخ به حضور و تجاوزات آمریکا در خاک این کشور صورت گرفته است.
