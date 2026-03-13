به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان ان امروز جمعه با انتشار گزارشی از افزایش شمار نظامیان تروریست آمریکایی خبر داد که در جریان پاسخ های کوبنده تهران به تلافی تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران به هلاکت رسیده اند.

این رسانه آمریکایی در این خصوص خبر داد: مرگ ۴ نظامی آمریکایی در حادثه سقوط هواپیمای سوخت رسان در غرب عراق، تلفات نیروهای نظامی آمریکا در جنگ با ایران را ۱۱ نفر افزایش می دهد.

گزارش این رسانه اضافه می کند: ۶ نفر از نیروهای آمریکایی در حمله‌ ای به بندر شعیبه کویت در اول مارس کشته شدند. یک نیروی دیگر آمریکایی نیز روز شنبه پس از مجروح شدن در حمله‌ای در عربستان سعودی در اوایل این ماه، کشته شد.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در چهاردهمین روز تجاوز به ایران، اذعان کرد که ۴ تروریست ارتش این کشور به هلاکت رسیده اند.