به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی به توییت سنتکام که پیش از اعلام خبر سقوط سوخت‌رسان آمریکایی، از ماموریت آن در خاورمیانه خبر داده بود واکنش نشان داد و نوشت: «چند لحظه بعد چه اتفاقی افتاد؟ خانواده‌های آمریکایی حق دارند بدانند که چرا ترامپ پسران و دخترانشان را برای پیشبرد توهمات توسعه‌طلبانه نتانیاهو قربانی می‌کند. #محور_اپستین»