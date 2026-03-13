قدردانی امام جمعه و استاندار از مردم قم برای حضور پرشور در روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی امام جمعه و اکبر بهنام‌جو استاندار قم با صدور پیام‌های جداگانه‌ای از حضور حماسی مردم قم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کردند که متن این پیام‌ها به شرح ذیل است:



آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت و امام جمعه قم در پیامی ضمن قدردانی از رهبری معظم انقلاب به خاطر پیام روشنگرانه و امیدبخشی که صادر فرمودند و انگیزه و امید مضاعف در قلوب مردم مؤمن و انقلابی ایران ایجاد نمودند، گفت: همچنان که معظم له حضور پر رنگ ملت ایران در دفاع از انقلاب را عمارگونه و از عطیه‌های الهی دانستند، از عمق جان سپاسگزار این حضور عزت‌آفرین و آگاهانه مردم در راهپیمایی یوم الله قدس هستم و از درگاه حضرت حق، دوام عزت، امنیت، و توفیق این مردم مؤمن و شجاع را مسئلت دارم.



سید محمد سعیدی امام جمعه قم



بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف و سرافراز استان قم



نمایش کم نظیر حضور، همبستگی و وفاق اراده آحاد شما در لبیک به ندای ملکوتی امام راحل (رضوان اله تعالی) و قائد عظیم الشان شهیدمان (قدس سره) و فراخوان رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالی) در روز قدس امسال که همزمان با مقاومت و دفاع در نبرد با استکبار جهانی و صهیونیست ملعون اهمیت صدچندان گرفته بود، باعث حیرت و درماندگی دشمنان ایران و اسلام عزیز شد.



اینجانب به نشانه شکر؛ پیشانی بر خاک میسایم و صمیمانه و خالصانه از یکایک شما عزیزان قدردانی مینمایم.



اکبر بهنام‌جو استاندار قم