روز قدس نمادی پایدار برای مبارزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سید مصطفی حسینی و محسن صادقی بمناسبت روز قدس آمده است:

امروز در شرایطی که جهان نظاره گر جنایت‌های رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار در تجاوز ددمنشانه به ایران عزیز است، بیش از هر زمان دیگر دوراندیشی امام راحل (قدس سره) بر همگان آشکار می شود.

در این بیانیه با بیان اینکه تعیین جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس میراث بزرگ و گران سنگ آن پیر فرزانه است، عنوان شده است: روز جهانی قدس روزی بزرگ و تاریخی است، که اکنون تبدیل به یک سرود حماسی با آهنگ مرگ بر اسرائیل شده و همزمان این ابتکار امام عزیز به عنوان نمادی پایدار برای مبارزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی در آمده است.



این بیانیه می افزاید: ملت بزرگ و قدر شناس و فهیم ایران در حالی به استقبال روز جهانی قدس می رود که داغ شهادت رهبر فرزانه و جمعی از فرماندهان و سربازان و شهدای مردمی و کودکان شهید دبستانی را بر دل دارد.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: قطعا پرچم صیانت از آرمان های بزرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی و امام شهید بدست منتخب خبرگان رهبری حضرت آیت اله سید مجتبی خامنه ای (حفظه الله) با همان صلابت و درایت، اسلاف صالح خویش مسیر آزادی مردم فلسطین را تا پیروزی کامل در اهتراز خواهد بود.

بیانیه تاکید دارد: ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و با قدر دانی از مجاهدت ها و اقتدار نیرو های مسلح در صیانت از امنیت و عزت کشور از مردم فهیم و عزیز استان زنجان دعوت میشود با حضور گسترده و آگاهانه در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر وحدت، همبستگی و اراده استوارشان را در حمایت از ملت فلسطین و محکومیت ظلم و اشغالگری به نمایش بگذارند. حضور پر شور شما، نمادی ماندگار و حمایت از آرمان مظلومان در برابر شیاطین پلید قرن حاضر در اذهان جهانیان ماندگارخواهد شد.