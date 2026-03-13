به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۳۷ عملیات وعده صادق ۴ ضمن بیان اینکه انهدام زیرساخت‌های فرماندهی شمالی صهیونیست‌های اشغالگر و مکان تجمع نیروهای آمریکایی پس از اخطار خروج از منطقه، برجسته‌ترین اهداف راهبردی در طراحی این عملیات بوده‌اند تاکید کرد: حماقت دشمنان متجاوز در بمباران منطقه مجاور راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و واکنش با صلابت و تاریخی حاضرین، صحنه حقیقی و تاریخی «تجاوز» و «مقاومت» را به همگان نشان داد. ملت مقاوم ایران نشان دادند که آماده‌اند تا در خیابان‌ها نیز باقدرت از تروریست‌های دشمن استقبال کنند.



به پشتوانه لبیک صادقانه ملت ایران به نخستین فراخوان رهبر معظم انقلاب و حضور حیرت‌انگیز مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه، نیروی دریایی سپاه، ارتش ج.ا و حزب‌الله موج «چهل و پنجم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یاصاحب الزمان» را بصورت مشترک و هم افزا در عصر روز جمعه به یاد «شهید حاجی‌زاده» و «شهید محمود باقری» علیه اهداف دشمن آمریکایی_صهیونی با موفقیت اجرا کردند.

در این عملیات موشک‌های نقطه‌زن سوخت جامد «خیبرشکن» و پهپادهای تهاجمی به‌صورت انبوه و مؤثر روانه اهداف دشمنان شدند.

انهدام زیرساخت‌های فرماندهی شمالی صهیونیست‌های اشغالگر و مکان تجمع نیروهای آمریکایی پس از اخطار خروج از منطقه، برجسته‌ترین اهداف راهبردی در طراحی این عملیات بوده‌اند.

در راستای دستیابی به اهداف فوق مراکزی در «حیفا»، «قیساریه»، شهرک‌های «زرعیت» و «شلومی» و همچنین مجتمع نظامی _ صنعتی «حولون» توسط پهپادهای حزب‌الله و موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفتند. مکان‌های تجمع نیروهای متجاوز آمریکایی پس از اخطار خروج از منطقه شامل پایگاه‌های «الظفره» و «اربیل»، توسط موشک‌ها و پهپادهای نیروی دریایی سپاه و ارتش ج.ا مورد شناسایی و اصابت سنگین و پرحجم قرار گرفتند.

حماقت دشمنان متجاوز در بمباران منطقه مجاور راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و واکنش با صلابت و تاریخی حاضرین، صحنه حقیقی و تاریخی «تجاوز» و «مقاومت» را به همگان نشان داد. ملت مقاوم ایران نشان دادند که آماده‌اند تا در خیابان‌ها نیز باقدرت از تروریست‌های دشمن استقبال کنند.



«چو ایران نباشد تن من مباد»