۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

لاوروف:آمریکا و اسرائیل می‌کوشند کشورهای عربی را مقابل ایران قرار دهند

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: آمریکا و اسرائیل می‌کوشند تا کشورهای عربی خلیج فارس را مقابل ایران قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: جهان در میانه یک دگرگونی اساسی در ساختار نظم جهانی قرار دارد.

وزیر خارجه روسیه سپس اضافه کرد: برخی کشورها در دوره اخیر عملا از حد و مرزها عبور کرده اند و خود را بر سرزمین‌ های متعلق به دیگران محق می‌ دانند.

سرگئی لاوروف ادامه داد: نشانه‌ هایی وجود دارد که بحران خلیج فارس در حال تبدیل شدن به یک درگیری در مقیاس بزرگ تر است. روسیه آماده است تا از طریق ابزارهای دیپلماتیک در راستای حل بحران خلیج فارس نقش میانجیگری را ایفا کرده و سایر کمک‌ های لازم را نیز ارائه دهد.

وی سپس افزود: آمریکا و اسرائیل تلاش می‌ کنند کشورهای عربی خلیج فارس را در مقابل ایران قرار دهند.

