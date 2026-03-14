مافی: دستگیری یک سارق در جنوب تهران با شلیک پلیس؛ اغماض نمی کنیم

سرهنگ حسین مافی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی کامل نیروهای انتظامی برای حفظ نظم و امنیت عمومی، وضعیت امنیتی ری را مطلوب و قابل قبول ارزیابی کرد.

مافی در ادامه ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، این ضایعه بزرگ را به ملت شریف ایران، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و کارکنان خدوم نیروی انتظامی تسلیت گفت.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در پی تحولات اخیر منطقه، اظهار داشت: از همان ساعات ابتدایی تحولات، نیروهای انتظامی در کنار سایر دستگاه‌های امدادی مانند اورژانس، آتش‌نشانی و بسیج، با افزایش گشت‌ها و استقرار در نقاط مختلف، پوشش انتظامی و امنیتی کاملی را در سطح شهرستان برقرار کرده‌اند.

فرمانده انتظامی ری در تشریح اقدامات کنترلی پلیس، افزود: تیم‌های ویژه پلیس در مناطق حاشیه‌ای و حساس شهرستان مستقر هستند و طرح‌های متعددی در حوزه امنیتی از جمله کشف سلاح و مهمات، جمع‌آوری اتباع غیرمجاز و بازرسی از انبارها و باغ‌ویلاها با موفقیت اجرا شده است.

مافی در بخش دیگری از گفتگو به برخورد قاطع پلیس با سارقان اشاره کرد و گفت: در پی یک عملیات تعقیب و گریز، یک سارق منزل در منطقه باقرشهر شناسایی و پس از اقدام به تیراندازی، با واکنش به موقع مأموران مواجه و از ناحیه پا مجروح شد، این متهم هم‌اکنون در بیمارستان شهدای هفتم تیر تحت مراقبت و درمان است.

وی با تأکید بر اجرای دستورالعمل‌های فرماندهی کل انتظامی کشور، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، برخورد بدون اغماض و قانون‌مدار با هرگونه ناامنی و هنجارشکنی در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران با تمام توان در میدان حاضر هستند.

فرمانده انتظامی ری در پایان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در برقراری امنیت پایدار، تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده موارد مشکوک، اخبار مربوط به سرقت یا هرگونه ناامنی، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی ۱۱۰ و ۱۱۳ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.