احزاب سیاسی آسیا حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا (ICAPP) با صدور و ارسال بیانیهای رسمی به حزب موتلفه اسلامی عضو کمیته دائمی این سازمان، تشدید تنشهای نظامی در خاورمیانه و اقدام مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.
در این بیانیه، اعضای کمیته دائمی ICAPP ضمن ابراز نگرانی عمیق از تشدید تنشها در منطقه، تأکید کردهاند که استفاده از زور توسط آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و متعاقب آن پاسخ متقابل ایران در سطح منطقه، صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف میکند.
کمیته دائمی ICAPP از تمامی طرفهای درگیر خواسته است که به تعهدات خود طبق حقوق بینالملل از جمله منشور ملل متحد احترام بگذارند؛ منشوری که به صراحت «تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و یا هر اقدام مغایر با اهداف سازمان ملل متحد» را ممنوع اعلام کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، بر ضرورت توقف فوری خصومتها و کاهش تنش تأکید شده و از همه طرفها خواسته شده است که بیدرنگ به میز مذاکره بازگردند.
سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا در پایان بیانیه خود تصریح کرده است که هیچ جایگزین مقبولی برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی، مطابق با موازین حقوق بینالملل، وجود ندارد.
سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا مجموعهای از ۴۴۰ حزب آسیایی است که ۴۴ حزب در کمیته دایمی آن عضویت دارند.
