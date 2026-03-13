به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری در مراسم احیای شب بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، با بیان جایگاه بی‌بدیل این شب قدر اظهار داشت: در این شب ملائکه تقدیرات الهی را برای یک‌سال آینده بر حجت الهی، حضرت صاحب‌الزمان(عج)، عرضه می‌کنند و سرنوشت افراد و جوامع مؤمن و نیز کافران در این شب مقدر می‌شود.



وی با تأکید بر اینکه مسیر رسیدن به قله‌های کمال، بدون بهره‌مندی از شب قدر ممکن نیست، اضافه کرد: این شب فرصتی استثنایی است که اعمال انسان مضاعف می‌شود و اگر مؤمن آن را به درستی درک کند، تلاش‌هایش به بار خواهد نشست و در مسیر حرکت جهانی امام عصر(عج) قرار خواهد گرفت.



سخنران حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به ویژگی‌ها و الزامات همراهی با امام زمان(عج) تصریح کرد: امت مؤمن ایران از برگزیدگان خداوند برای دفاع از حق در دوران فتنه‌ها و نبردهای اعتقادی‌اند و برای ایفای مأموریت‌های بزرگ الهی باید از پاکی درونی و مغفرت الهی برخوردار باشند تا امت مطهر و بدون نقصی شکل گیرد که شایستگی هم‌قدمی با امام را داشته باشد.



وی با بیان اینکه هرچند دل‌های مؤمنان از تسلط شیطان مصون است، اما لغزش‌ در عمل ممکن است برای هر انسانی پیش آید، گفت: شب قدر فرصتی برای طلب مغفرت و تطهیر از این کاستی‌هاست و باید از پروردگار خواست که ما را برای حضور در مسیر یاری امام(عج) پاکیزه و آماده گرداند.



آیت الله میرباقری تصمیم و اراده را دومین محور همراهی با امام زمان(عج) عنوان کرد و اظهار کرد: اگر دل انسان در کشاکش دنیا اسیر تعلقات شود، توان همراهی با امام را نخواهد داشت، ازاین‌رو باید از خدا اراده‌ای عظیم طلب کرد که انسان را از قیود مادی و دنیوی برهاند.



وی در ادامه افزود: تنها اراده کافی نیست، بلکه استقامت نیز لازم است تا انسان از دل سختی‌ها عبور کند و باید از خدا بخواهیم که قلبی بزرگ‌تر از بلاها به ما عطا کند تا در سخت‌ترین شرایط، ایمان و پایداری خود را حفظ کنیم.



استاد حوزه علمیه قم، آرامش و اطمینان قلبی را از دیگر نیازهای امت امام دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که ملت ایران در بحبوحه دیوارِ فتنه‌ها با آرامشی الهی پای حق ایستاده‌اند، امت عصر ظهور نیز باید چنین طمأنینه‌ای را در دل خود داشته باشد؛ زیرا بدون سکینه الهی، همراهی در مسیر امام ممکن نیست.



آیت الله میرباقری با اشاره به وضعیت کنونی جهان اسلام گفت: امروز ما در برابر صحنه‌ای مشابه جنگ احزاب ایستاده‌ایم و آن روز دشمنان از بیرون و یهود از درون مدینه پیامبر(ص) را در محاصره قرار دادند، اما با ایستادگی پیامبر(ص) و وفاداری مؤمنان، نصرت الهی نازل شد و دشمن شکست خورد. اکنون نیز صحنه‌های سخت امروز، پیش‌درآمد فتوحات و پیروزی‌های بزرگ امت اسلامی است.



وی با استناد به آیه‌ای از سوره آل‌عمران مبنی بر پایداری پیامبران و یارانشان، اظهار داشت: همان‌گونه که آنان در مسیر خدا احساس سستی نکردند، ملت ایران نیز با ایمان و اخلاص پای در میدان نهاده و خود را وقف الهی کرده‌اند، ازاین‌رو مشمول محبت خداوند قرار گرفته‌اند.



آیت الله میرباقری با تأکید بر اینکه باید دعای مؤمنان در شب قدر، دعای تطهیر، پایداری و ثبات در مسیر الهی باشد، بیان کرد: امت مؤمن با این دعا و مجاهدت می‌تواند از دل بلاها عبور کند و رشد یابد تا جایی که سختی‌ها در برابر عظمت ایمانشان رنگ ببازد.



وی در پایان، احیای شب قدر امسال در ایران را جلوه‌ای از عبادت و مجاهدت کم‌نظیر دانست و گفت: ایستادگی ملت ایران در میدان دفاع از اسلام ارزشی دارد که با هیچ عمل دیگری برابری نمی‌کند و این ملت با چنین عبادت و استقامتی شایسته همراهی و یاری امام عصر(عج) است و پیروزی، به موازنه‌ ظاهری قدرت وابسته نیست، بلکه وعده نصرت الهی به اهل استقامت و پایداری اختصاص دارد.