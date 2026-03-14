به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه صهیونیستی هاآرتص اذعان کرد که موشکهای بالستیک ایرانی مجهز به کلاهکهای خوشهای در روزهای اخیر به سیستم پدافند هوایی رژیم صهیونیستی نفوذ کردهاند.
در این گزارش آمده است، حملات مذکور منجر به سقوط دهها بمب کوچک در مناطق مختلف اراضی اشغالی شده است. بعد از شلیک ۲ موشک از سمت ایران طی روز گذشته در کمتر از نیم ساعت آژیرهای خطر در مناطق وسیعی از مرکز اراضی اشغالی به صدا درآمدند و دهها شیء نورانی در آسمان به سمت منطقه گوش دان ظاهر شدند؛ پدیدهای که به یکی از صحنه های معمول در جنگ کنونی تبدیل شده است.
در ادامه این گزارش تاکید شده است، گمان میرود یکی از موشکهای پرتاب شده در اوایل هفته گذشته، یک موشک بالستیک خرمشهر ایرانی باشد که قادر به حمل کلاهکی است که تا ۸۰ بمب کوچک را پرتاب میکند و هر کدام از این بمب ها حاوی چندین کیلوگرم مواد منفجره هستند. شکست رهگیری موشک مذکور منجر به سقوط بمب ها در شعاع تقریبی ۲۷ کیلومتری شد.
هاآرتص اضافه کرد، این بمبهای کوچک در دهها نقطه در منطقه گوش دان خساراتی بر جای گذاشته و حفره هایی ایجاد کرده اند. بمبهای کوچک منفجر نشده نیز چالش قابل توجهی را برای صهیونیست ها ایجاد میکنند، زیرا میتوانند ماهها یا حتی سالها در زمین باقی بمانند و ممکن است در اثر تماس منفجر شوند. رهگیری موشکهای مجهز به کلاهکهای خوشهای در صورتی که کلاهک در ارتفاعات بالا باز شود و قبل از رهگیری، شروع به پراکنده کردن بمبهای کوچک کند، دشوارتر میشود.
نظر شما