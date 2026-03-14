به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، ۵ هواپیمای سوخت رسان وابسته به نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی عربستان در معرض حمله و آسیب قرار گرفتند.

در این گزارش به نقل از یک مسئول آمریکایی آمده است، ۱۳ نظامی آمریکایی بعد از گذشت ۲ هفته از جنگ با ایران کشته شده و ۲۱۰ تن دیگر زخمی شده اند که حال ۱۰ تن از آنها وخیم گزارش شده است.

مسئولان آمریکایی به این روزنامه گفتند که هواپیماهای سوخت رسان مذکور در جریان حمله موشکی ایران طی روزهای گذشته هدف قرار گرفتند.

با اضافه شدن این تعداد، آمار هواپیماهای سوخت رسان هدف قرار گرفته آمریکا دست کم به هفت عدد رسید.

روز گذشته نیز ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که دو خدمه دیگر هواپیمای سوخت رسان ارتش این کشور که در غرب عراق سقوط کرده بود کشته شده اند.

به این ترتیب تمام ۶ خدمه هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ آمریکا کشته شده اند.