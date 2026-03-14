به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تیم ملی فوتبال زنان ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ با حذف از مرحله گروهی بسته شد. این تیم برای دومین بار موفق به کسب جواز حضور در این رقابت‌ها شده بود اما در گروه A با تیم‌های قدرتمندی چون استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین همگروه شد و نتوانست عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.

تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات در نخستین دیدار خود برابر کره جنوبی قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد. در ادامه و در دیدار دوم خود برابر استرالیای میزبان نیز با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد. نهایتاً در آخرین بازی گروهی هم تیم ایران مقابل فیلیپین با نتیجه ۲ بر صفر به زمین بازی بازگشت و بدون کسب هیچ امتیازی از ادامه مسابقات کنار رفت.

هدایت تیم ملی کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده مرضیه جعفری بود. او از اردیبهشت ۱۴۰۴ به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد و از همان ابتدا تلاش کرد تا تیم را برای مسابقات مقدماتی و همچنین مرحله آماده‌سازی و در نهایت جام ملت‌ها در شرایط دشوار جنگی آماده کند. در زمان هدایت جعفری تیم ملی ایران ۱۳ بازی (رسمی و دوستانه) انجام داد که حاصل آن ۷ پیروزی و ۶ باخت بود.

در ادامه به ۱۳ مسابقه آخر تیم ملی (رسمی و دوستانه) که تحت هدایت مرضیه جعفری انجام شده است اشاره می‌کنیم.

۲۰ خرداد دوستانه: ایران ۸ - صفر عراق

۲۲ خرداد دوستانه: ایران ۷ - صفر عراق

۱۹ تیر انتخابی جام ملت‌های آسیا: ایران ۴ - صفر سنگاپور

۲۲ تیر انتخابی جام ملت‌های آسیا: ایران ۷ - ۱ بوتان

۲۵ تیر انتخابی جام ملت‌های آسیا: ایران ۱ - ۳ لبنان

۲۸ تیر انتخابی جام ملت‌های آسیا: ایران ۲ - ۱ اردن

۲۹ مهر دوستانه: ایران ۲ - صفر هند

۲ آبان دوستانه: ایران ۳ - صفر نپال

۸ آذر دوستانه: ایران صفر - ۲ ازبکستان

۱۱ آذر دوستانه: ایران صفر - ۱ ازبکستان

۱۱ اسفند جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا: ایران صفر- کره جنوبی ۳

۱۴ اسفند جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا: ایران صفر- استرالیا ۴

۱۷ اسفند جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا: ایران صفر- فیلیپین ۲