ثبت ۵ زایمان موفق توسط اورژانس تهران با وجود حملات هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان اورژانس استان تهران از تاریخ ۹ تا ۲۲ اسفندماه موفق شدند ۵ زایمان را در منازل و آمبولانس‌های اورژانس با موفقیت انجام دهند.

از تاریخ ۹ اسفندماه تا ۲۲ اسفندماه در مجموع ۵ نوزاد شامل ۳ دختر و ۲ پسر با تلاش کارشناسان اورژانس استان تهران متولد شدند.

بر اساس این گزارش، این زایمان‌ها در شرایط خاص ناشی از حملات هوایی موشکی و در محل منازل و آمبولانس‌های اورژانس انجام شده و مادران و نوزادان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

کارشناسان اورژانس استان تهران در این ایام نیز همچنان به ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان ادامه می‌ دهند.