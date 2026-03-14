آمادگی ۱۰۰ درصدی ۱۲ بیمارستان دولتی برای خدمت رسانی شبانه روزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در حاشیه بازدید میدانی از مرکز فوریت‌های پزشکی و بخش‌های بستری مصدومان اخیر گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و روحیه جهادی کادر درمان، خوشبختانه شاهد ثبات در ارائه خدمات پزشکی هستیم.

او با اشاره به دغدغه شهروندان در خصوص برخی اقلام دارویی تصریح کرد: بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان برای بازه زمانی ۶ ماه آینده از نظر داروهای ضروری و استراتژیک به طور کامل تغذیه و تأمین شده‌اند. در بخش شیرخشک نیز، علی‌رغم استرس اولیه بازار که منجر به خرید هجومی برخی برندها شده بود، اکنون با مدیریت توزیع، موجودی بسیار خوبی در سطح استان داریم و شهروندان هیچ نگرانی برای تأمین این اقلام نداشته باشند.

عبداللهی با ارائه گزارشی از روند مداوای مجروحان منتقل شده به مراکز درمانی این استان در پی حملات اخیر آمریکایی صهیونیستی خاطرنشان کرد: از ابتدای این وقایع تاکنون، با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های پزشکی اکثر این عزیزان پس از طی مراحل کامل درمانی با بهبودی از بیمارستان مرخص شده‌اند.

استاندار البرز با تأکید بر هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی در نظام سلامت استان افزود: اکنون ۱۲ بیمارستان دولتی و ۸ بیمارستان خصوصی در البرز به صورت شبانه‌روزی و با ظرفیت صددرصدی آماده ارائه خدمت هستند. ما در شرایط پایدار قرار داریم و با همان روحیه جان‌فشانی که در روزهای اخیر از کادر درمان شاهد بودیم، تا پایان مسیر خدمت‌گزار مردم شریف استان و میهن عزیزمان خواهیم بود.

همچنین استاندار البرز در حاشیه بازدید از بخش های ویژه چند بیمارستان ضمن رسیدگی به وضعیت مجروحان جنگی از پایداری کامل خدمات پزشکی در استان خبر داد.

وی با ابراز رضایت از اینکه هیچ بیماری در اوج مراجعات با محدودیت مواجه نشده است، حضور میدانی و نظارت مستمر بر بیمارستان ها را ضامن تداوم امنیت روانی و سلامت شهروندان در شرایط فعلی دانست و تلاش های شبانه روزی کادر درمان در این ایام قدردانی کرد.

❇️ اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز

