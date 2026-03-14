۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

دستگیری ۱۳ نفر از عوامل مشکوک به اقدامات ضد امنیتی در قم

قم- سپاه قم اعلام کرد: طی اقدام عوامل اطلاعات و عملیات بسیج تعداد ۱۳ نفر از عوامل مشکوک به اقدامات ضد امنیتی به همراه سه دستگاه ماهواره استارلینک جهت سیر مراحل قضایی و امنیتی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم با صدور اطلاعیه‌ای خبرداد: بنا بر اعلام فرماندهی عملیات قرارگاه دفاعی و امنیتی سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السلام طی اقدام عوامل اطلاعات و عملیات بسیج تعداد ۱۳ نفر از عوامل مشکوک به اقدامات ضد امنیتی به همراه سه دستگاه ماهواره استارلینک جهت سیر مراحل قضایی و امنیتی دستگیر شدند.

همچنین در یکی از تورهای ایست و بازرسی ورودی استان قم عوامل بسیج تعداد ۱۴۰۰ تیغه سلاح سرد شامل چاقو، قمه و شمشیر کشف و تحویل عوامل فراجای استان گردید.

ضمن تشکر و قدردانی از همکاری مردم شریف استان در تامین امنیت پایدار، سپاه استان قم به صورت شبانه روزی از طریق سامانه ۱۱۴ آماده دریافت گزارشات امنیتی و اطلاعاتی شما هم استانی های گرامی برای مقابله باهرگونه عوامل خرابکار و برهم زننده آرامش و امنیت داخلی می کند.

کد خبر 6774273

