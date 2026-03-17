کشف و ضبط صدها سامانه استارلینک ارسالی از سوی دشمن آمریکایی_صهیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات اطلاعیه ای را در خصوص کشف و ضبط صدها دستگاه استارلینک منتشر کرد. متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به استحضار ملت شریف ایران می رساند، با اقدامات فنی- اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، طی عملیاتی سراسری، صدها سامانه استارلینک ارسالی از سوی دشمن آمریکایی_صهیونی در نقاط مختلف کشور، کشف و ضبط گردید.

در این عملیات ترکیبی و گسترده، با استفاده وسیع از ابزارهای فناورانه، موقعیت سامانه های ماهواره ای شناسایی و فعالیت مجرمانه کاربران آن تحت اشراف و کنترل قرار گرفت. بدیهی است، این سلسله اقدامات تا شناسایی کامل همه ترمینال های اینترنت ماهواره ای که به نوعی در خدمت دشمن قرار دارد، ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است طبق قانون، تهیه و استفاده از سامانه های غیرقانونی استارلینگ جرم است و در دوران جنگ، مستوجب اشد مجازات برای مجرمین(به ویژه مرتبطین و عوامل دشمن) می باشد.

روابط عمومی وزارت اطلاعات