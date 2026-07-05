کشف ۱۰ قبضه سلاح از شکارچیان و صیادان متخلف در مازندران

عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نظارتهای میدانی در عرصههای طبیعی مازندران اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست استان با همراهی نیروی انتظامی و در چارچوب احکام قضایی، طرحهای مشترکی را برای مقابله با شکار و صید غیرمجاز و سایر تخلفات زیستمحیطی در نقاط مختلف استان به اجرا گذاشته است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مأموریتها در شهرستان آمل انجام شد، افزود: مأموران در چند عملیات جداگانه موفق به کشف هفت قبضه سلاح شکاری شامل سلاحهای مجاز و غیرمجاز، مقادیری فشنگ، یک رشته تور صید ماهی و دستگیری چند متخلف شدند.
زارع ادامه داد: در حوزه شهرستان ساری نیز مأموران محیطبانی ضمن جمعآوری دامهای صیادی غیرمجاز از دریاچه سد شهید رجایی، دو قطعه ماهی صیدشده را ضبط کردند. همچنین در پناهگاه حیات وحش سمسکنده محمولهای شامل حدود ۳۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی کشف شد و در منطقه دودانگه نیز لاشه یک رأس گراز وحشی از متخلفان ضبط شد.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به اقدامات انجام شده در محدوده پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر گفت: مأموران در دو عملیات مستقل، دو قبضه سلاح شکاری، تعدادی فشنگ و لاشه دو رأس گراز وحشی را کشف و ضبط کردند که یکی از این مأموریتها با اخذ دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: در دیگر شهرستانهای استان نیز عملیاتهای مشابه ادامه داشت؛ بهگونهای که در چالوس یک صیاد غیرمجاز به همراه دو قطعه ماهی قزلآلای خالقرمز شناسایی شد، در رامسر یک رشته تور غیرمجاز از رودخانه صفارود جمعآوری شد و در بهشهر نیز یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، تعدادی فشنگ و لاشه یک رأس خرگوش کشف شد.
زارع با تأکید بر اینکه حفاظت از زیستگاهها و گونههای جانوری با جدیت دنبال میشود، اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست مازندران با تداوم گشتهای شبانهروزی و افزایش کنترل مناطق حساس، اجازه نخواهد داد متخلفان امنیت زیستگاههای طبیعی استان را تهدید کنند و برخورد قانونی با هرگونه تخلف بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
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