پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جنایات اخیر را محکوم کردند

بیانیه جمعی از پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در محکومیت جنایات رژیم‌ آمریکا و اسرائیل و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی منتشر شد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

ملت بزرگ ایران، امت بیدار اسلامی و وجدان‌های آگاه در سراسر جهان!

خبر جانکاه شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، اندوهی عمیق بر قلب ملت ایران و همه آزادی‌خواهان جهان وارد ساخت. این جنایت ضدبشری که به دست رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل رقم خورد، بار دیگر ماهیت خشونت‌بار و استکباری این دشمنان را آشکار کرد. آنان گمان می‌کنند با ترور و جنایت می‌توانند مسیر استقلال، آزادی و عزت ملت ایران را متوقف کنند، در حالی که خون پاک شهیدان همواره موجب استحکام و تداوم راه انقلاب اسلامی خواهد شد.

در روزهای اخیر، حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به خاک مقدس ایران و هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌دفاع، به‌ویژه مدارس و منازل مسکونی، نمونه‌ای آشکار از جنایات ضدبشری این رژیم‌هاست. دردناک‌تر از همه، حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه شهر میناب است که به شهادت بیش از ۱۸۰ دانش‌آموز بی‌گناه انجامید؛ جنایتی هولناکی بود که وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد و نشان‌دهنده نهایت بی‌رحمی دشمنان ملت ایران است.

ما جمعی از پزشکان، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که هم‌اکنون در مراکز درمانی در حال خدمت‌رسانی به مجروحان و آسیب‌دیدگان این حملات هستیم، با صدایی رسا اعلام می‌کنیم که در برابر این جنایات سکوت نخواهیم کرد و در کنار ملت بزرگ ایران ایستاده‌ایم. و در این راستا تأکید می‌کنیم:

۱. از مسئولان جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان غیور و شجاع نیروهای مسلح کشور می‌خواهیم با قدرت، تدبیر و قاطعیت پاسخ این جنایت بزرگ را بدهند و عاملان آن را به سزای اعمال خود برسانند.

۲. حملات نظامی و اقدامات تجاوزکارانه این دو رژیم علیه خاک ایران، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اقدامی علیه بشریت است از مجامع جهانی درخواست داریم صریحا عاملان این جنایت را محکوم کنند.

۳. هدف قرار دادن غیرنظامیان، مدارس، زنان و کودکان بی‌دفاع، جنایتی جنگی و رفتاری کاملاً ضدانسانی است که باید در محاکم بین‌المللی پیگیری شود.

۴. ما با ایمان و اعتقاد کامل به نمایندگان مردم در خبرگان، درخواست تسریع در اعلام نتایج انتخاب را داشته و آمادگی خود را برای همراهی با رهبری جدید و نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌داریم.

۵. ما جمعی از پزشکان و کادر درمان، همواره در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم بوده‌ایم و امروز نیز با تمام توان در مراکز درمانی مشغول درمان مجروحان و خدمت به ملت ایران هستند.

۶. هوشیاری، بصیرت و حضور آگاهانه ملت بزرگ ایران در صحنه‌های مختلف را تحسین و قدردانی می‌کنیم. ما نیز در کنار مردم تا رسیدن به پیروزی نهایی خواهیم ماند.

از خداوند متعال علو درجات به روح رهبر و قائد مجاهد و شهیدمان را طلب می کنیم و متضرعانه از حضرت حق می خواهیم ما و ملت ایران و ازادیخواهان جهان را در راه بدست اوردن آزادی و استقلال و عزت یاری نماید و ماالنصر الا من عنداالله العزیز الحکیم.