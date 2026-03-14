تهدید علنی اسرائیل به هدف قرار دادن خودروهای امدادی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم خودروهای امدادی و اورژانس را در جنوب لبنان هدف قرار می دهد.

طبق معمول، رژیم صهیونیستی برای توجیه حملات غیرانسانی خود علیه مراکز غیرنظامی مدعی شد که از این خودروها برای اهداف نظامی استفاده می شود!

رژیم صهیونیستی در حملات سابق خود علیه نوار غزه و تجاوزات علیه لبنان و ایران به صورت تعمدی مراکز درمانی، بیمارستانی و خودروهای امدادی را هدف قرار داده و می دهد.

تل آویو پیشتر مدعی شده بود که در بیمارستان های غزه فعالیت های نظامی انجام می شود اما هرگز هیچ دلیل محکمه پسندی در خصوص این ادعا ارائه نکرد.