انتخاب به موقع رهبری فصل تازه ای در تاریخ ایران اسلامی گشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید بامری صبح شنبه در تجمع مردمی این شهر گفت: انتخاب سریع، منسجم، قانونمند و هوشمندانه حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید کشور، فصل تازهای در تاریخ انقلاب اسلامی گشود.
وی افزود: این رویداد بزرگ، علاوه بر آزمون استقامت و پختگی ساختار سیاسی، حامل پیامهای مهمی برای داخل، منطقه و جهان بود.
تثبیت حاکمیت و خنثیسازی بحران جانشینی
حجت الاسلام بامری بیان کرد: در شرایطی که دشمنان با شهادت رهبر عظیمالشان، امام خامنهای (رضواناللهعلیه)، بهدنبال ایجاد خلأ قدرت و بیثباتی در نظام بودند، مجلس خبرگان با سرعت عمل و پایبندی به قانون اساسی، فرایند جانشینی را با اقتدار به سرانجام رساند.
وی تصریح کرد: این اقدام دارای دو پیام روشن اثبات کارآمدی سازوکار قانونی کشور حتی در شدیدترین بحرانها؛ و عزم راسخ نظام برای استمرار مسیر انقلاب بدون توقف یا انحراف است.
امام جمعه دلگان گفت: طولانیتر شدن فرایند انتخاب نیز نشانه دقت و پرهیز از شتابزدگی بود، این تدبیر، فضای ابهام را از میان برد و محاسبات دشمنان را مختل کرد.
انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای رخدادی راهبردی با پیامدهای منطقهای و بینالمللی بود
وی خاطرنشان کرد: انتخاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای نهفقط یک تحول داخلی بلکه رخدادی راهبردی با پیامدهای منطقهای و بینالمللی بود؛ این انتخاب، موجب اطمینان متحدان، ناامیدی جریانهای معاند، احیای غرور ملی و افزایش روحیه نیروهای مسلح شد؛ ملت ایران بار دیگر ثابت کرد که حتی در فقدان رهبر، ارادهاش برای دفاع از هویت و تمامیت خود تزلزلناپذیر است.
حجت الاسلام بامری در ادامه دستاوردهای بزرگ جنگ رمضان را این چنین بیان کرد: ثبات ساختار نظام سیاسی: دشمن دریافت که نظام سیاسی ایران، پایهگذاریشده به دست امام راحل(ره) و مستحکمشده توسط امام شهیدمان (قدس سره)، با حذف یک شخصیت فرو نمیپاشد. این ثبات، بزرگترین دستاورد ملت ایران بود.
وی ادامه داد: شکست توهم فروپاشی: توهم فروپاشی چندساعته یا چندروزه ایران در محاسبات دشمنان کاملاً از بین رفت. دنیای امروز، ایران را کشوری با قدرتی غیرقابل انکار درک میکند؛ احیای شبکه مقاومت: با وجود فشارها و شهادت رهبران مقاومت، این جبهه نهتنها تضعیف نشد بلکه قدرت و حضور خود را گسترش داد. از حزبالله لبنان تا حشدالشعبی عراق، محور مقاومت زندهتر از همیشه است؛ درهم شکستن امنیت مصنوعی حاشیهنشینان منطقه:
کشورهای حاشیه خلیج فارس فهمیدند که امنیتشان بدون امنیت ایران پایدار نیست. تحولات اخیر در امارات، نشانه روشن درهمریختن این تعادل مصنوعی است.
انتقام سخت و سرنوشت رژیم صهیونیستی
امام جمعه دلگان تاکید کرد: انتقام خون رهبر شهید، اخراج آمریکا از منطقه بود؛ انتقام خون رهبر عزیزمان، نابودی اسرائیل خواهد بود؛ البته این هدف باید بر اساس منویات رهبری و به دست ملت فلسطین صورت گیرد. ما نقش یاور و پشتیبان را داریم و نباید با افراط در انتظارات، مردم را دچار یأس کنیم. راه پیروزی، گامبهگام و با نابودی ساختار رژیم غاصب پیش خواهد رفت.
وی ادامه داد: پیروزی بر دشمنان مستکبر، اتفاقی نیست بلکه بر پایه شش اصل قرآنی تحقق مییابد؛ پایان این مسیر، فتح قدس و نابودی کامل رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه خواهد بود.
