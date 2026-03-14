مهدی شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از تولید یک‌هزار و ۱۰۴ تن تخم‌مرغ در واحدهای صنعتی پرورش مرغ تخم‌گذار این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: در حال حاضر یک واحد صنعتی مرغ تخم‌گذار فعال در شهرستان زاهدان وجود دارد که ظرفیت تولید سالانه آن حدود ۲ هزار تن تخم‌مرغ است و نقش مهمی در تامین نیاز استان ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان افزود: این واحد با مشارکت بخش خصوصی و ظرفیت ۶۰ هزار قطعه در حال فعالیت و تولید است.

وی ادامه داد: همچنین یک واحد دیگر با ظرفیت ۶۰ هزار قطعه پولت در شهرستان وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود از ماه آینده وارد چرخه تولید تخم‌مرغ شود.

شهرکی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سه واحد جدید پرورش مرغ تخم‌گذار با ظرفیت مجموع ۳۶۰ هزار قطعه در سطح شهرستان زاهدان در دست احداث است که با بهره‌برداری از آنها ظرفیت تولید تخم‌مرغ در این منطقه افزایش خواهد یافت.