تجمع مردم روستای کهنک لدی در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت شهادت امام امت و در راستای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر معظم انقلاب، شامگاه دوشنبه مراسمی با حضور مردم ولایتمدار روستای کهنک لدی برگزار شد.

این مراسم معنوی در مسجد امام رضا (ع) روستا و با حضور امام جمعه شهرستان، فرماندار، مدیر حوزه علمیه و رئیس اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از مردم برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام شیخ هادی بامری، مدیرحوزه های علمیه به سخنرانی و تبیین شرایط کنونی پرداخت.

در پایان مراسم شرکت‌کنندگان با شعارهای انقلابی و ابراز وفاداری، بیعت خود را با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران اعلام کردند.