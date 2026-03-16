  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹

تجمع مردم روستای کهنک لدی در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی

دلگان - مردم روستای کهنک لدی از توابع شهرستان دلگان در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و عزاداری در سوگ رهبر شهید تجمع برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت شهادت امام امت و در راستای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر معظم انقلاب، شامگاه دوشنبه مراسمی با حضور مردم ولایتمدار روستای کهنک لدی برگزار شد.

این مراسم معنوی در مسجد امام رضا (ع) روستا و با حضور امام جمعه شهرستان، فرماندار، مدیر حوزه علمیه و رئیس اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از مردم برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام شیخ هادی بامری، مدیرحوزه های علمیه به سخنرانی و تبیین شرایط کنونی پرداخت.

در پایان مراسم شرکت‌کنندگان با شعارهای انقلابی و ابراز وفاداری، بیعت خود را با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران اعلام کردند.

کد خبر 6776629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها