خرید، فروش و نگهداری سوخت بر خلاف ضوابط قانونی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: فروش سوخت توسط جایگاه‌های عرضه سوخت در ظروف نیز ممنوع بوده و جایگاه‌داران صرفاً مجاز به عرضه سوخت به خودروها، به میزان باک استاندارد و با استفاده از کارت سوخت متعلق به همان خودرو می‌باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: حسب اعلام دادستانی کل کشور و دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)، برخی جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین، گازوئیل، نفت سفید و سایر فرآورده‌های نفتی در مرکز استان و شهرستان‌های استان مرتکب تخلفاتی در حوزه عرضه سوخت می‌شوند که این رفتار به دلیل عدم مدیریت صحیح جایگاه‌ها، تخلف محسوب شده و قابل تعقیب قانونی است. لذا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ضابطین انتظامی مکلف به تشکیل پرونده و کارشناسی میزان سوخت عرضه‌شده بر خلاف ضوابط تعیین‌شده دولت علیه مدیریت جایگاه‌ها می‌باشند.

وی افزود: در همین راستا، ساعت ۲۰ شامگاه ۲۲ اسفندماه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به همراه معاون نظارت بر اجرای احکام و دیگر مقامات، با حضور در محل و با همراهی ضابطین مرتبط، نسبت به مستندسازی تخلفات اقدام کردند که در این بازرسی مصادیقی از تخلف موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ آن کشف و مقرر شد اعمال قانون صورت گیرد.

عزیزی ادامه داد: در جریان این مأموریت، چند خودرو در حال سوخت‌گیری در ظروف و مشک مشاهده شدند و تعدادی دیگر نیز در انتظار سوخت‌گیری بودند. همچنین برخی افراد با خرید کارت سوخت از دیگران اقدام به دریافت بنزین از جایگاه و انتقال آن در مشک‌ها جهت قاچاق و خروج از کشور می‌کردند که با حضور پلیس، یک دستگاه خودرو متوقف و به پارکینگ منتقل شد و سایر افراد از محل متواری شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: در هر حال رعایت قانون و احترام به مقررات از سوی مدیران جایگاه‌های عرضه سوخت، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی کشور، و همچنین از سوی عموم شهروندان الزامی و مورد تأکید است.

عزیزی تصریح کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه اقدام برخلاف ضوابط تعیین‌شده دولت در خصوص خرید، فروش، نگهداری و حمل کالاهای ایرانی و خارجی توسط اشخاص جرم محسوب می‌شود و علاوه بر ضبط کالا، وسیله نقلیه و محل نگهداری، مرتکبان حسب مورد به جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، به عنوان قاچاق حرفه‌ای یا سازمان‌یافته تلقی شده و با حکم محاکم قضایی انقلاب به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم خواهند شد.