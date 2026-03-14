تولید قند و شکر بدون کمبود در حال انجام است

مریم قوام معنوی، دبیر انجمن کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر خام و عضو هیئت‌مدیره تعاونی تامین نیاز کارخانجات قند و شکر ایران درباره وضعیت تولید قند و شکر به خبرنگار مهر گفت: در شرایط جنگی قرار داریم و تمام کارخانجات عضو انجمن فعالیت شبانه‌روز دارند تا محصول تولید و به موقع در بازار عرضه شود.

وی افزود: تمام شکر خامی که از قبل ثبت‌سفارش و وارد گمرکات کشور شده بود در حال ترخیص است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در کشور وجود ندارد، ادامه داد: با توجه به موقعیتی که کشور در آن قرار دارد مواد اولیه جدید ثبت‌سفارش نمی‌شود و در این شرایط تجارت ریسک بالایی دارد.

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعاونی تامین نیاز کارخانجات قند و شکر ایران با اشاره به آمار واردات شکر خام در 10 ماهه امسال، عنوان کرد: امسال 536 هزار تن شکر خام از برزیل وارد کشور شد در حالی که با توجه به نیاز داخل باید سالانه یک میلیون تن واردات شکر خام انجام می‌شد. وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را نداشت و تقریبا نیمی از شکر خام مورد نیاز ثبت‌سفارش و وارد شد.

دبیر انجمن کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر خام تصریح کرد: مصرف سالانه کشور 2.5 میلیون تن است که 1.5 میلیون تن از تولیدات داخل تامین و باقی از طریق واردات باید انجام شود.

قوام معنوی یادآور شد: ظرفیت 14 کارخانه قند و شکر عضو انجمن کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر خام کشور 1.3 میلیون تن در سال است که با حداقل ظرفیت فعالیت دارند.

دبیر انجمن کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر خام در پایان اظهار کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی در تولید و تامین بازار قند و شکر وجود ندارد اما تامین مواد اولیه مورد نیاز باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و از مبادی ورودی پیگیری شود تا فعالیت بدون وقفه، مستمر ادامه پیدا کند.