فعالیت مستمر تمامی مراکز نیکوکاری کمیته امداد هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر،حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان اظهارکرد: در روزهایی که کشور درگیر جنگ با دشمن متخاصم آمریکایی-صهیونی است و در شرایط ویژه امنیتی قرار دارد؛ استمرار فعالیت ها و خدمت به مردم شریف و انقلابی بسیار مهم و ضروری بوده و کمیته امداد استان هرمزگان به عنوان یک نهاد خدمتگزار با برنامه‌ریزی دقیق، همت مضاعف امدادگران و بسیج نیروها در کنار رعایت اصل پراکندگی، اجازه نخواهد داد خدمت‌رسانی به خانواده‌های معزز تحت حمایت این نهاد متوقف شود.

وی افزود: تمامی مراکز اداری، دفاتر امداد و گروه‌های فعال مردمی و مراکز نیکوکاری کمیته امداد در مناطق مختلف استان به شکل مستمر در حال فعالیت هستند و خدمات معیشتی، درمانی، عمرانی و حمایتی طبق روال معمول به مددجویان ارائه می‌شود؛ به نحوی که حتی در مناطق محروم و جزایر استان نیز ، امدادگران با جدیت پیگیر امور محرومان و به ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان هستند.

باسره با اشاره به سامانه ها برخط و مسیرهای هوشمند خدمت‌رسانی راه اندازی شده در کمیته امداد؛ خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تمرکز ما بر تسریع و آسان‌سازی دسترسی مددجویان به خدماتِ ضروری است و بر همین اساس، تمامی درخواست‌ها و پیگیری‌های مددجویان می‌تواند بدون مراجعه حضوری ایشان و از طریق سامانه هوشمند امداد (سها) به نشانی soha.emdad.ir انجام گیرد.

این مقام مسئول در ادامه اضافه کرد: تعداد ۹۱۸۳۰ خانوار در استان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و همواره از خدمات این نهاد بهره مند هستند که از جمله خدماتی که در روزهای اخیر به خانواده ها ارائه شده می‌توان به پرداخت کمک‌هزینه معیشتی اسفند ماه به مبلغ ۲۱۱ میلیارد و ۳۰۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به خانواده‌های تحت پوشش پیش از زمان بندی معمول و همیشگی، تأمین اقلام ضروری زندگی، طبخ و توزیع غذای گرم و اهدا بسته های معیشتی با مشارکت خیرین و حامیان به ایتام و نیازمندان، تامین اعتبار لازم و پرداخت کمک هزینه های درمانی بیماران تحت پوشش و همچنین واریز متمرکز کمک هزینه های امور فرهنگی و آموزشی و مشاوره ای برای خانواده های مشمول این خدمات در سراسر استان اشاره کرد که نشان‌دهنده پایداری کامل نظام خدمت‌رسانی در کمیته امداد استان هرمزگان است.

مدیرکل کمیته امداد استان در پایان تأکید کرد: امروز رسالت ما فراتر از حمایت های مادی است و همواره تلاش می‌کنیم تا آرامش روانی، امنیت خاطر و احساس همراهی و همدلی در میان خانواده‌های تحت پوشش تقویت شود و کمیته امداد استان هرمزگان با قوت تا پایان شرایط فعلی در کنار مردم عزیز خواهد ماند.