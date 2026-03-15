۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

۸۷۰ حامی جدید در قزوین به جمع حامیان طرح اکرام اضافه شدند

قزوین- مدیرکل کمیته امداد قزوین از ثبت نام تعداد ۸۷۰ خیر جدید در طرح اکرام ایتام کمیته امداد استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری ضمن تسلیت شهادت رهبر امت اسلامی و جمعی از هموطنان عزیزمان در حمله وحشیانه آمریکایی – صهیونیستی به میهن اسلامی و تشکر از مردم شهید پرور و همیشه در صحنه ایران اسلامی بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین نیز در ایام ماه مبارک رمضان سعی در انجام دقیق و به موقع وظایف سازمانی خود در رفع نیازهای خانواده های ولی نعمت نموده است.

ایشان ادامه داد: در ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای قدر پایگاه های کمیته امداد در محل برگزاری مراسم های شب قدر پذیرای روزه داران بود و ثبت نام طرح اکرام با استقبال خیرین انجام شد.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان تعداد ۸۷۰ حامی جدید به جمع حامیان طرح اکرام اضافه شدند که این حامیان حمایت ۱۹۰۵ فرزند را برعهده گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین عنوان کرد: هم اکنون استان قزوین با بیش از ۴۲ هزار حامی از ۱۱ هزار و پانصد فرزند یتیم و محسنین حمایت می نماید و این حامیان و خیرین گرانقدر در ماه رمضان امسال مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به حساب فرزندان تحت حمایت خود واریز نموده‎‌اند.

ظاهری اظهار داشت: هم استانی های عزیز می توانند از طریق سامانه ekram.emdad.ir در طرح اکرام ایتام مشارکت نموده و حمایت از فرزندان ایتام و محسنین را برعهده بگیرند.

