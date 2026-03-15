۸۷۰ حامی جدید در قزوین به جمع حامیان طرح اکرام اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری ضمن تسلیت شهادت رهبر امت اسلامی و جمعی از هموطنان عزیزمان در حمله وحشیانه آمریکایی – صهیونیستی به میهن اسلامی و تشکر از مردم شهید پرور و همیشه در صحنه ایران اسلامی بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین نیز در ایام ماه مبارک رمضان سعی در انجام دقیق و به موقع وظایف سازمانی خود در رفع نیازهای خانواده های ولی نعمت نموده است.

ایشان ادامه داد: در ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای قدر پایگاه های کمیته امداد در محل برگزاری مراسم های شب قدر پذیرای روزه داران بود و ثبت نام طرح اکرام با استقبال خیرین انجام شد.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان تعداد ۸۷۰ حامی جدید به جمع حامیان طرح اکرام اضافه شدند که این حامیان حمایت ۱۹۰۵ فرزند را برعهده گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین عنوان کرد: هم اکنون استان قزوین با بیش از ۴۲ هزار حامی از ۱۱ هزار و پانصد فرزند یتیم و محسنین حمایت می نماید و این حامیان و خیرین گرانقدر در ماه رمضان امسال مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به حساب فرزندان تحت حمایت خود واریز نموده‎‌اند.

ظاهری اظهار داشت: هم استانی های عزیز می توانند از طریق سامانه ekram.emdad.ir در طرح اکرام ایتام مشارکت نموده و حمایت از فرزندان ایتام و محسنین را برعهده بگیرند.