به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با اشاره به اقدامات این نهاد در حوزه ارتقای سلامت روان خانواده‌های تحت حمایت، اظهار کرد: در راستای بهبود وضعیت روحی و فکری مددجویان، طی سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۷۶ مورد مشاوره فردی و یک‌هزار و ۹۵۹ مورد مشاوره گروهی پیشگیرانه توسط ۳۰ مشاور متخصص و به‌صورت کاملاً رایگان ارائه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت خدمات تخصصی در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزود: با همکاری مرکز تخصصی مشاوره «راه زندگی (رز)» هرمزگان، خدمات درمانی ویژه نیز به مددجویان ارائه شده که در این راستا ۳۵۴ پرونده حاد شناسایی و با صرف اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان تحت درمان قرار گرفته‌اند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان همچنین به نقش این نهاد در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم و حوادث مرتبط، مشاوران این نهاد با حضور میدانی در منازل مددجویان، به‌ویژه در مناطق آسیب‌دیده، خدمات روانشناسی ارائه دادند که در این مدت ۵۷۵ مورد مشاوره فردی با هدف کاهش استرس و افزایش آرامش روحی خانواده‌ها انجام شد.



باسره در ادامه به فعالیت سامانه تلفنی ۱۶۰۵ اشاره کرد و افزود: این سامانه با هدف تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره‌ای و کاهش هزینه‌های مراجعات حضوری راه‌اندازی شده و طی سال گذشته ۴۵۳ مورد مشاوره تلفنی از این طریق ارائه شده است. همچنین در ایام جنگ اخیر نیز ۱۴۳ تماس مشاوره‌ای از طریق این سامانه پاسخ داده شده است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی از اولویت‌های مهم کمیته امداد در مسیر توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان است.