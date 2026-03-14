بیعت ۶۰۰ هزار مهندس عضو سازمان های نظام مهندسی کشور با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه مشترک شورای مرکزی و رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور در بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّظلهالعالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با نهایت اندوه و تأسف، شهادت رهبر معظم، حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدّسسرّه) را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، ملت شریف و ولایتمدار ایران، امت اسلام و تمامی آزادگان جهان تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
فقدان این فقیه مجاهد، عارف الهی و رهبر بصیر، ضایعهای سترگ و جبرانناپذیر برای امت اسلام و تاریخ معاصر ایران به شمار میآید.
در عین حال، با الطاف الهی و تدبیر روشنبینانه مجلس خبرگان رهبری، انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّظلهالعالی) به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، مایه امتنان و امیدواری ملت مقاوم و صبور ایران اسلامی گردید.
این انتخاب حکیمانه، استمرار خط درخشان ولایت و استمرار راه امام خمینی (رحمت الله علیه) و امام خامنهای شهید را تضمین نموده و بیانگر بلوغ سیاسی، وحدت و بصیرت مثالزدنی ملت ایران است.
شورای مرکزی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور، با اتکا بر ایمان، تخصص و تعهد جمعی بیش از ششصد هزار مهندس متعهد در سراسر میهن اسلامی، ضمن بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّظلهالعالی)، تبعیت کامل خود را از منویات ایشان اعلام داشته و بر پیمودن راه روشن ولایت و خدمت صادقانه در مسیر پیشرفت، عمران و آبادانی کشور تأکید مینماید.
ایمان داریم که در سایه رهبری داهیانه حضرت ایشان، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور تداوم یافته و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران با شکوهی دوچندان بر بلندای جهان اسلام در اهتزاز خواهد ماند.
جامعه بزرگ مهندسی کشور با عهدی استوار و عزمی راسخ، آمادگی خود را برای ایفای نقش مؤثر در سازندگی کشور، تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و حراست از کیان میهن را اعلام میدارند و با تمام توان در مسیر تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدّظلهالعالی) گام برخواهند داشت.
وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقین
شورای مرکزی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور
اسفند ۱۴۰۴
پیام تبریک و بیعت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّظلهالعالی)
بسم الله الرحمن الرحیم
در شرایطی که ملت سرافراز ایران، با اتکا به ایمان و مقاومت، در برابر تهاجمات ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونیستی ایستادگی کرده و یاد و خاطره شهدای گرانقدر و به خصوص رهبر فرزانه و شهید خود حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ( قدس سره) را گرامی میدارد، انتخاب شایسته آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) از سوی مجلس خبرگان به مقام رهبری، مایه امیدواری و دلگرمی ملت بزرگ ایران اسلامی، امت اسلام و آزادی خواهان جهان گردید.
این رویداد مهم و تاریخی، بارقهای از امید به آیندهای روشنتر، همراه با تحکیم وحدت ملی و پیشرفت همهجانبه کشور را به همراه دارد و موجب پریشانی و خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان ایران اسلامی شده است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، ضمن تبریک این انتخاب شایسته، امیدوار است در سایه هدایتهای آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظلهالعالی) ، شاهد اعتلای بیش از پیش انقلاب و سربلندی ایران اسلامی در تمامی عرصهها باشیم.
این سازمان به نیابت از بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مهندسان قمی عضو این بزرگترین تشکل حرفه ای استان، ضمن اعلام بیعت با سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، آمادگی خود را در پیروی از منویات رهبری معظم و تلاش مضاعف در سنگر تخصص و تعهد و در عرصه سازندگی و پیشرفت میهن عزیزمان اعلام و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعال مسئلت دارد.
نظر شما