خبرگزاری مهر - گروه جامعه: همزمان با برگزاری آیین‌های پرشور یادبود شهدای جنگ رمضان در نقاط مختلف شهر، شهرداری تهران در قالب طرح گسترده‌ای با عنوان «شهرآموز» آموزش‌های اصولی در زمینه مدیریت بحران، سواد رسانه‌ای و تاب‌آوری روانی را به شهروندان ارائه می‌دهد.

ترکیب این دو رویداد، هم چهره‌ای انسانی به شهر بخشیده و هم گامی بلند در جهت آماده‌سازی جامعه برای مقابله با بحران‌های احتمالی برداشته است.

در شب‌های یادبود، چهره‌ی تهران رنگ دیگری به خود گرفته؛ کودکان و نوجوانان با شمع، نقاشی و پیام‌های امید، یاد شهدا را زنده نگه می‌دارند و فضای میدان‌ها از میدان انقلاب اسلامی، تجریش ونک تا ابوذر، شهید طهرانی‌مقدم، الغدیر و المپیک، میزبان صحنه‌هایی سرشار از احساس و همدلی است.

همچنین خانواده‌ها حضور در این آیین‌ها را فرصتی برای گفت‌وگو درباره ایثار، صبر و همبستگی ملی می‌دانند.

در کنار مراسم‌های مردمی، غرفه‌های آموزش شهروندی توسط اداره آموزش های شهروندی مناطق 22 گانه نیز در میادین و مساجد شهر فعال شده‌اند؛ غرفه‌هایی که از علاقه‌مندان می‌خواهند با یاد شهدا، برای آینده آماده‌تر باشند.

آموزش‌هایی از جنس زندگی در بحران در این غرفه‌ها ارائه می‌شود که شامل نحوه پناه‌گیری صحیح و امدادرسانی اولیه ، مدیریت اضطراب در شرایط بحران، تشخیص اخبار جعلی و رفتار مسئولانه در فضای مجازی و راه‌های حفظ آرامش خانواده در موقعیت‌های اضطراری هستند.

برنامه گسترده آموزش شهروندی شهرداری تهران از ۱۰ اسفندماه، همزمان با حمله به ایران اسلامی عزیز و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدای دانش آموز مدرسه میناب آغاز شده و عنوان ویژه‌ی آن، طرح «شهرآموز» است؛ طرحی که با تکیه بر دانش تخصصی و تجربه‌ی نهادهای امدادی، آموزش‌ها را به شکلی علمی و قابل فهم برای همه‌ی گروه‌های سنی ارائه می‌کند.

در این طرح، از کارشناسان هلال احمر، آتش‌نشانی، ایمنی و مدیریت بحران، سلامت روان، جامعه‌شناسی، آموزش و رسانه بهره‌گیری شده است تا شهروندان آموزش‌هایی معتبر و کاربردی دریافت کنند. هر گروه سنی مخاطب متمرکز خود را دارد؛ برای کودکان محتوای تصویری و ساده، برای نوجوانان تجربه‌های عملی و رسانه‌ای، و برای والدین و مربیان کارگاه‌هایی درباره گفت‌وگو در بحران و مدیریت اضطراب خانوادگی برگزار می‌شود.

افزون بر آموزش‌های حضوری، پروژه‌ی «شهرآموز دیجیتال» نیز در حال اجراست؛ مجموعه‌ای از موشن‌گرافی‌ها، کلیپ‌های کوتاه و اینفوگرافیک‌های آموزشی که درباره‌ی موضوعاتی چون پناه‌گیری ایمن، کمک‌های اولیه، آرامش روانی، سواد رسانه‌ای و آمادگی خانوادگی در بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود تا دامنه آموزش‌ها از میادین شهر فراتر رود و به خانه‌ها برسد.

شهرداری تهران اعلام کرده است: هدف اصلی این طرح، تبدیل مفهوم «یاد شهدا» به الهام برای تاب‌آوری و مسئولیت اجتماعی است؛ الگویی از شهری که هم یاد گذشته را زنده نگه می‌دارد و هم برای آینده آماده می‌شود.

همچنین، ارسال پیامک‌های آموزشی با موضوعات متنوع و کاربردی به شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

این پیامک‌ها شامل نکات کوتاه و ضروری درباره رفتار ایمن در شرایط بحران، مدیریت استرس، پناه‌گیری صحیح، کمک‌های اولیه، سواد رسانه‌ای و آمادگی خانوادگی است و با هدف اطلاع‌رسانی سریع، ساده و فراگیر، به تلفن همراه شهروندان ارسال می‌شود.

تهران این روزها، شهری است که در آن شعله شمع‌های یادبود با نور آموزش شهروندی درهم می‌آمیزد؛ شهری که با اشکِ احترام و آموزشِ آگاهی، در روزهای جنگی آماده‌تر از همیشه گام برمی‌دارد.