  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

تجدید میثاق جنبش دانشجویی با آرمان‌های امام شهید

مراسم تجدید میثاق جنبش دانشجویی با آرمان‌های امام شهید و اعلام بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه ساعت ۱۶ در مسجد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجدید میثاق جنبش دانشجویی با آرمان‌های امام شهید و اعلام بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه ساعت ۱۶ در مسجد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این برنامه که در قالب آیین نمادین برگزار خواهد شد، با حضور نمایندگان اتحادیه‌های مختلف دانشجویی همراه است. همانند رسم هرساله، نمایندگان اتحادیه‌ها در این مراسم به بیان دیدگاه‌ها و مواضع خود خواهند پرداخت.
برنامه مراسم شامل متن‌خوانی پنج اتحادیه دانشجویی، سرودخوانی و مداحی است. همچنین، مراسم با برگزاری افطار در مسجد دانشگاه تهران پایان خواهد یافت.

براساس این گزارش ، هر سال دیدار رهبر معظم انقلاب با تشکلهای دانشجویی در ماه مبارک رمضان برگزار می شد. امسال هم برای برگزاری این مراسم برنامه ریزی شده بود که متاسفانه با توجه به اتفاقات افتاده وشهادت مقام‌معظم رهبری مقدور نشد.

کد خبر 6774360
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها