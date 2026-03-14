به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجدید میثاق جنبش دانشجویی با آرمان‌های امام شهید و اعلام بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه ساعت ۱۶ در مسجد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این برنامه که در قالب آیین نمادین برگزار خواهد شد، با حضور نمایندگان اتحادیه‌های مختلف دانشجویی همراه است. همانند رسم هرساله، نمایندگان اتحادیه‌ها در این مراسم به بیان دیدگاه‌ها و مواضع خود خواهند پرداخت.

برنامه مراسم شامل متن‌خوانی پنج اتحادیه دانشجویی، سرودخوانی و مداحی است. همچنین، مراسم با برگزاری افطار در مسجد دانشگاه تهران پایان خواهد یافت.

براساس این گزارش ، هر سال دیدار رهبر معظم انقلاب با تشکلهای دانشجویی در ماه مبارک رمضان برگزار می شد. امسال هم برای برگزاری این مراسم برنامه ریزی شده بود که متاسفانه با توجه به اتفاقات افتاده وشهادت مقام‌معظم رهبری مقدور نشد.