گرمسار میزبان شهدای امنیت؛ وداع باشکوه با سرداران مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی یادواره شهدای امنیت و مدافعان وطن خاصه سه شهید گرانقدر شهرستان گرمسار که هفته گذشته در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدند برگزار می‌شود.

این مراسم با ذکر نامی از سرهنگ دوم پاسدار محمد جواد بلوچی سرهنگ دوم پاسدار محمد رضا پورپناه و سرهنگ دوم پاسدار میلاد قندالی امشب شنبه بیست و سوم اسفند ماه ساعت ۲۰ با حضور مردم قدرشناس شهرستان گرمسار برگزار خواهد شد.

سخنران این مراسم که قرار است امشب در میدان امام خمینی (رحمت الله علیه) برگزار شود، حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواهد بود.

نوای ذاکران اهل بیت(ع) و همچنین شعارهای ضد استکباری مردم مقاوم شهرستان گرمسار که ۱۳ روز است خیابان ها را ترک نکرده اند، آذین این مراسم معنوی است.

از عموم مردم شهید پرور شهرستان های گرمسار و آرادان دعوت شده تا در این مراسم معنوی حضور به هم رسانند.