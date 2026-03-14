به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سیدمحسن فاضلیان عضو هیئت مدیره بانک مسکن، به شرایط فعلی کشور و لزوم ارائه خدمات پایدار به مردم عزیز اظهار داشت: در راستای صیانت از اعتبار بانک مسکن و تداوم خدمت‌رسانی شایسته به مشتریان، همکاران پشتیبان غیور حوزه فناوری اطلاعات در ادارات کل نرم‌افزار، امنیت و زیرساخت، بانکداری الکترونیک، آمار و اطلاعات با همراهی اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات، به صورت شبانه‌روزی در محل بانک مستقر شده و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی، اقدامات لازم را جهت ارتقای تاب‌آوری عملیاتی انجام داده‌اند.

وی در خصوص اقدامات حفاظتی نیز بیان کرد: در راستای صیانت از زیرساخت‌های بانک، کلیه مؤلفه‌ها در لایه‌های مختلف به صورت شبانه‌روزی مورد پایش قرار دارند تا در ساعات اوج فعالیت شعب و عملیات حضوری، کوچکترین اختلالی در ارائه خدمات ایجاد نشود.

پاسخگویی جزو اولویت‌های بانک مسکن است

فاضلیان با تأکید بر پایداری کامل درگاه‌های ارتباطی گفت: علاوه بر فعالیت مستمر شعب کشیک برای ارائه خدمات حضوری، پرتال رسمی بانک به آدرس www.bank-maskan.ir و مرکز تماس ۶۱۰۸۸ به عنوان نقاط اصلی ارتباط با مشتریان به صورت مستمر پایدار هستند. همچنین تیم‌های پشتیبان مراکز داده و واحد خدمات مشتریان در لایه‌های مختلف به صورت مستمر در حال پاسخگویی و رفع نیازهای همکاران و مشتریان گرامی می‌باشند.

تسهیلات ویژه برای کاهش مراجعات حضوری و استمرار خدمات ضروری

عضو هیات مدیره بانک مسکن از اتخاذ تصمیمات جدید برای رفاه حال مشتریان در شرایط کنونی خبر داد و تصریح کرد: بر اساس دستورات کمیته پدافند غیرعامل، اقداماتی نظیر تمدید خودکار سه ماهه کارت‌های بانکی با تاریخ انقضای اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ صورت گرفته است تا نیازی به مراجعه حضوری شهروندان به شعب نباشد.

وی افزود: همچنین سقف مجاز انتقال وجه از طریق سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافته و تمامی سرویس‌های کاربردی غیرحضوری نظیر سمات، سیاح، پیچک، صیاد و نهاب با پایداری کامل در دسترس هستند.

فاضلیان در پایان با قدردانی از تلاش جهادی همکاران فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: بانک مسکن با گزارش‌دهی مستمر به نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پایداری مالی و عملیاتی خود را در هر شرایطی حفظ می‌کند تا خللی در مسیر خدمت‌رسانی به ذینفعان و مردم عزیز ایران ایجاد نشود.