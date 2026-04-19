به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار با اشاره به جایگاه راهبردی زیرساخت‌های دیجیتال در مدیریت خدمات عمومی، اظهار کرد: در بازه زمانی جنگ رمضان، کلیه زیرساخت‌های حیاتی فناوری اطلاعات و سامانه‌های عملیاتی شرکت در وضعیت پایش تقویتی قرار گرفت و تیم‌های تخصصی امنیت اطلاعات به‌صورت مداوم، سلامت سرویس‌ها و مقاومت لایه‌های حفاظتی را ارزیابی و تثبیت کردند.

وی با تاکید بر ضرورت صیانت از داده‌های حیاتی و استمرار خدمات در شرایط تهدید، افزود: نسخه‌برداری منظم، خارج‌سازی امن و ذخیره‌سازی رمزنگاری‌ شده داده‌ها در مراکز پشتیبان خارج از محدوده مرکز داده اصلی انجام شد تا ضمن تضمین تداوم کسب‌وکار، امکان بازیابی کامل اطلاعات در سناریوهای اضطراری فراهم باشد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان همچنین از ارتقای آمادگی زیرساخت‌های انرژی پشتیبان خبر داد و گفت: به‌منظور تامین پایداری سرویس‌ها در شرایط ناپایداری شبکه برق، دیزل ژنراتورهای اختصاصی مرکز داده در مدار قرار گرفت و تست‌های فنی مربوط به بار اضطراری و جابه‌جایی خودکار توان (ATS) انجام شد.

وی با بیان این که مسیرهای ارتباطی جایگزین و سامانه‌های ارتباط اضطراری فعال و در حالت عملیاتی نگهداری شدند، تصریح کرد: تمامی سرویس‌های حیاتی شامل سامانه‌های بهره‌برداری، مدیریت مصرف، خدمات مشترکان و لایه‌های ارتباطی عملیات، تحت پایش لحظه‌ای قرار داشته و هیچ‌گونه اختلالی در ارائه خدمات ثبت نشده است.