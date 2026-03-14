به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، اعلام کرد: «ارتش متجاوز آمریکا به دلیل ویرانی پایگاههای نظامی خود در منطقه، در پناه بنادر و اسکلهها و در مخفیگاههای شهرهای کشور امارات، جزیره ایرانی بوموسی و بخشی از جزیره خارک را هدف موشکهای خود قرار داده است.»
وی افزود: «به سران امارات اعلام میداریم که جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود میداند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود، مبدأ شلیک موشکهای دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکلهها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات مورد اصابت و هدف قرار دهد.»
این مقام مسئول همچنین از مردم مسلمان کشور امارات و مراکز جمعیتی خواست تا نسبت به تخلیه بنادر، اسکلهها و مخفیگاههای آمریکاییها در شهرهای امارات اقدام نمایند تا آسیبی به آنها نرسد.
