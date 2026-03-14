۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

حق مشروع خود می‌دانیم مبدأ شلیک موشک‌های دشمن را هدف قرار دهیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) گفت: حق مشروع خود می‌دانیم مبدأ شلیک موشک‌های دشمن در برخی شهرهای امارات را هدف قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، اعلام کرد: «ارتش متجاوز آمریکا به دلیل ویرانی پایگاه‌های نظامی خود در منطقه، در پناه بنادر و اسکله‌ها و در مخفیگاه‌های شهرهای کشور امارات، جزیره ایرانی بوموسی و بخشی از جزیره خارک را هدف موشک‌های خود قرار داده است.»

وی افزود: «به سران امارات اعلام می‌داریم که جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود، مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات مورد اصابت و هدف قرار دهد.»

این مقام مسئول همچنین از مردم مسلمان کشور امارات و مراکز جمعیتی خواست تا نسبت به تخلیه بنادر، اسکله‌ها و مخفیگاه‌های آمریکایی‌ها در شهرهای امارات اقدام نمایند تا آسیبی به آنها نرسد.

کد خبر 6774455
هادی رضایی

    • علیرضا IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      احسنت، مرحبا، این گاوهای شیرده ایالات متحده باید بفهمند که باید به کی شیر میدن، هرچه سریعتر باید بساط شیردوشهای آمریکائی برچیده بشه و شیر دوشهای ایرانی جایگزین گردد.
    • اذرگون IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      ایران مشکلی با کشورهای همسایه ندارد ،ولی متاسفانه مورد حمله قرار گرفته ومجبور هست در مقابل اسرائیل وامریکا از خودش دفاع کند ،مردم کشورهای عربی یا نگذارند از بنادر واسکله ها علیه ایران اقدامی بشه ویا خودشان شهرها رو تخلیه کنند ،در این شرایط ایران چاره ای جزء مقابله ندارد
    • اذرگون IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      ایران کاری به کشورهای عربی نداشته ودلیلی هم نداره که داشته باشد متاسفانه امریکا واسرائیل به ایران حمله کرده وایران چاره ای جزء دفاع ندارد ،الان از طرف سربازهای امریکایی که در کشور امارات قرار دارند به طرف ایران حمله میشه وایران هم مجبور جواب بده یا سربازان رو راه ندن ویا مردم امارات خودشان انجا رو تخلیه کنند اگرراه حل دیگه ای دارند بگن
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      سامانه موشکی هایمارس آمریکا، در منطقه، باید به وسیله پهپاد fpv شناسایی و نابود شود
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      زنده باد حافظان امنیت زنده باد تمام نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران قدرتمند خداوند پشت و پناهتان بکوبید این اجنبی های نجس را

