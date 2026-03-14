۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

اگر در خیابان بودیم و انفجار رخ داد؛ چه کاری انجام دهیم؟

این روزها دشمن سفاک شهرهای کشور را موشکباران می‌کند، در این راهنما می‌خواهیم بدانیم اگر حین انفجار در خیابان بودیم؛ چه کاری انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که یک انفجار رخ می دهد خطراتی مانند پرت شدن ترکش، پرتابه های مختلف، موج انفجار یا دود شدید می‌تواند به شما آسیب وارد کند.

اقدام درست تا حدود زیادی می تواند از آسیب شدید به شما پیشگیری کند.

پس هنگام شنیدن صدای انفجار اگر در خیابان بودید:

به شکم روی زمین بخوابید. بهترین نقاط جوی های آب یا فرورفتگی ها می باشند.

هر دو دست خودتان رو روی سرتان قرار داده و محافظت کنید.

اگر وسیله‌ای مثل کوله‌پشتی نزدیک است، روی سرتان بگیرید

به صداها گوش دهید و سعی کنید جهت و فاصله انفجارها را تشخیص دهید.

برای انفجارهای بعدی اماده باشید و تا چند دقیقه پس از آخرین انفجار از پناه گاه خارج نشوید.

محدثه رمضانعلی

    • اذرگون IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      ممنون از شما که اطلاع رسانی می کنید

