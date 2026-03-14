  استانها
  هرمزگان
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

حمله موشکی به انبار و سردخانه سازمان تعاون روستایی هرمزگان

بندرعباس - مدیرعامل سازمان تعاون روستایی هرمزگان گفت: انبار و سردخانه سازمان تعاون روستایی هرمزگان با اصابت دو پرتابه صهیونی آمریکایی، مورد هدف قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی برخورداری مدیرعامل سازمان تعاون روستایی هرمزگان اظهار کرد: حدود ساعت هشت صبح امروز شنبه ۲۳ اسفند دو پرتابه که به احتمال بسیار از جنگنده مهاجم شلیک شد، انبار و سردخانه ذخیره میوه شب عید و مرغ منجمد را کاملا تخریب کرد.

به گفته مدیر عامل سازمان تعاون روستایی هرمزگان، در این سردخانه، سیب و پرتقال و مرغ منجمد برای تنظیم بازار اقلام پر مصرف در روزهای پایانی سال نگهداری می‌شد که با شلیک صهیونی آمریکایی از بین رفت.

محمد رضا ماندگاری رئیس اداره خدمات فنی سازمان تعاون روستایی هرمزگان گفت: در زمان تهاجم، در انبار و سردخانه نیروی انسانی حاضر نبود و برای جبران خسارت انبار و سردخانه و همچنین تامین میوه و گوشت مرغ هم با مسئولان مربوط در سطح ملی رایزنی شده و به زودی از استان‌های دیگر تهیه و فرستاده می‌شود.

    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      خائن گزارش داده و زدن
    • اذرگون IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      اینا به مواد غذایی حمله می کنند وهدفشون چیه ؟ مواد غذای ذخیره شده بوده برای مردم ،البته اسرائیل سابقه اینجور کارها داره ،پس مسئولین بدنبال تامین مواد غذایی مردم از راهای مختلف باشند ،ودر جای امنی بگذارند
    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      سلام..سامانه پرتاب موشکی هایمارس آمریکا، باید به وسیله پهپاد لانست و fpv ، شناسایی و منهدم بشود..
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      مرگ بر آمریکا جنایتکار مرگ بر اسراییل کودک کش مرگ بروطن فروش خائن مرگ بر رضا پهلوی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها