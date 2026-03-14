حمله موشکی به انبار و سردخانه سازمان تعاون روستایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی برخورداری مدیرعامل سازمان تعاون روستایی هرمزگان اظهار کرد: حدود ساعت هشت صبح امروز شنبه ۲۳ اسفند دو پرتابه که به احتمال بسیار از جنگنده مهاجم شلیک شد، انبار و سردخانه ذخیره میوه شب عید و مرغ منجمد را کاملا تخریب کرد.

به گفته مدیر عامل سازمان تعاون روستایی هرمزگان، در این سردخانه، سیب و پرتقال و مرغ منجمد برای تنظیم بازار اقلام پر مصرف در روزهای پایانی سال نگهداری می‌شد که با شلیک صهیونی آمریکایی از بین رفت.

محمد رضا ماندگاری رئیس اداره خدمات فنی سازمان تعاون روستایی هرمزگان گفت: در زمان تهاجم، در انبار و سردخانه نیروی انسانی حاضر نبود و برای جبران خسارت انبار و سردخانه و همچنین تامین میوه و گوشت مرغ هم با مسئولان مربوط در سطح ملی رایزنی شده و به زودی از استان‌های دیگر تهیه و فرستاده می‌شود.