به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و چهارمین روز از پویش قرآنی زندگی با آیه ها، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۳۰ سوره فصلت، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

مفهوم آیه ۳۰ سوره فصلت (إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان

۲.اعتماد به وعده‌های الهی و استقامت در راه او

۳.با شیطان دشمن باشید

۴.روش شیطان، فریب و ترس

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید.

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.