شرکت ۹۰ هزار سیستانی و بلوچستانی در پویش ملی «زندگی با آیه ها»

حجت الاسلام جواد حائری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پویش ملی زندگی با آیه ها همرمان با آغاز ماه مبارک رمضان با هدف به کاری گیری مبانی و راهکارهای قرآنی در زندگی شخصی و اجتماعی افراد در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد که یکی از بخش های این پویش، مسابقه پیامکی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زاهدان تصریح کرد: در مسابقه پیامکی این پویش که روزانه حول یک آیه قرآن برگزار می شود، تا کنون حدود ۹۰ هزار نفر از سراسر سیستان و بلوچستان شرکت کرده اند که از این تعداد، هر روز به ده نفر به قید قرعه جوایز نقدی تعلق می گیرد.

وی ابراز داشت: پویش ملی زندگی با آیه ها تا انتهای ماه مبارک رمضان ادامه دارد و علاقه مندان می توانند با رجوع به کانال نهضت سیستان و بلوچستان در پیام رسان ایتا، در این پویش شرکت کنند.

حائری اظهار داشت: موضوع کلی پویش ملی زندگی با آیه ها در ماه رمضان ۱۴۰۴، مقاومت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی با توجه به شرایط جنگی است.

وی همچنین افزود: هر شب و همزمان با مراسم جزءخوانی قرآن کریم در سالن همایش اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، آیه روز برای مخاطبان تفسیر می شود و به افرادی که آیه و معنی آنرا حفظ هستند، جوایز نقدی تعلق می گیرد.