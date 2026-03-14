۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

هیچ‌یک از ۳۱۵ بازار میوه و تره بار پایتخت تعطیل نشده است

معاون شهردار تهران اعلام کرد: هیچ‌یک از ۳۱۵ بازار میوه و تره‌بار پایتخت تعطیل نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرزی معاون شهردار تهران اعلام کرد: علیرغم تجاوز گسترده دشمنان، خوشبختانه هیچ‌یک از ۳۱۵ بازار میوه و تره بار شهر تهران تعطیل نشده و این مراکز همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ به صورت یکسره در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

وی افزود: تعداد ۴ بازار میوه و تره بار در اثر این حملات دچار آسیب شدند که با تلاش بی‌وقفه همکاران، در کمتر از ۲۴ ساعت ترمیم و بازسازی شده و به چرخه خدمت‌رسانی بازگشتند.

گودرزی اظهار کرد: هیچ گونه کمبودی در زمینه عرضه کالاهای اساسی مردم وجود ندارد و خوشبختانه ذخیره‌سازی کافی و مطلوبی در این حوزه صورت گرفته است.

