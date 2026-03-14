۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

حریق یک منزل مسکونی در مشهد مهار شد

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از تلاش آتش نشانان دو ایستگاه عملیاتی برای مهار حریق یک منزل مسکونی در خیابان خواجه ربیع مشهد خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۴۵ ظهر شنبه (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک منزل مسکونی با احتمال محبوسی در خواجه ربیع ۲۷ بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۲۹ و ۳۷ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در ادامه افزود: با جستجوی آتش نشانان موضوع محبوسی منتفی شد.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان حریق در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن پیشگیری بعمل آمد.

نجمی گفت: علت حادثه در دست بررسی است.

